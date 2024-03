Biden recurre a la ayuda de Obama y Clinton para conseguir $25 millones en donativos para su campaña

El presidente Joe Biden convocó a los exmandatarios Barack Obama y a Bill Clinton a una gala que se llevará a cabo en Nueva York para que le ayuden a recaudar $25 millones de dólares en donativos para su campaña de reelección.

En un nuevo intento por impulsar su imagen, el demócrata de 81 años echará mano de los políticos que en su momento tuvieron mejores índices de desempeño cuando gobernaron a la nación.

El objetivo, además de enviar una señal de unión entre los demócratas, es cerrar el trimestre con la mayor cantidad de dinero disponible para invertir en publicidad en los estados en disputa donde la campaña de Donald Trump no ha despuntado como esperaban los republicanos.

Es de llamar la atención que, al inicio de este mes, los conservadores únicamente disponían $42 millones de dólares en efectivo para impulsar a quien será su candidato rumbo a las elecciones presidenciales, cifra que contrasta con respecto a los $155 millones de dólares destinados a promover la reelección de Joe Biden.

Joe Biden parece gritarles a sus detractores que el paso de los años no le asusta para gobernar al país durante otros cuatro años. (Crédito: Matt Kelley / AP)

Previo a la gala, la cual efectuará en el Radio City Music Hall de Nueva York, Kevin Muñoz, portavoz de la campaña de Joe Biden, difundió un comunicado donde señala que Donald Trump carece del respaldo financiero y ciudadano para intentar ganar las elecciones.

“Los demócratas están unidos y llenos de energía detrás de la campaña de reelección del presidente Biden, y eso quedará plenamente demostrado en la ciudad de Nueva York.

Donald Trump no tiene fuerzas de cara a las elecciones generales: grandes porciones de votantes primarios republicanos han dejado claro que no tienen interés en votar por él este noviembre, líderes republicanos como su propio vicepresidente se oponen abiertamente a él, e incluso si Trump quisiera llegar a ellos (¡no los tiene!), no tiene dinero ni energía para hacerlo.

Las elecciones se ganan trabajando para formar una coalición amplia y diversa, y Joe Biden está haciendo precisamente eso”, indica la misiva.

Entre los invitados destacados que se espera asistan a la gala se encuentran: Mindy Kaling, Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo y Lea Michele

En este sentido se proyecta que el evento atraiga a más de 5,000 demócratas.

Mientras tanto, la campaña de Donald Trump intentó recaudar fondos enviándole correos electrónicos a sus seguidores.

