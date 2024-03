Jeremy Allen White podría interpretar a Bruce Springsteen en la película “Deliver Me From Nowhere”

Jeremy Allen White se ha convertido en uno de los actores más solicitados en Hollywood, y ahora está en tratos para interpretar al cantante Bruce Springsteen en la película “Deliver Me From Nowhere”, adaptación del libro escrito por Warren Zanes que salió a la venta el año pasado.

La cinta narrará una etapa en la carrera de Springsteen, centrada poco después de que obtuviera éxito mundial con el álbum doble The River. Cuando todo estaba listo para proceder al lanzamiento de otro disco, él decidió guardar las cintas de las canciones con arreglos de rock de la E Street Band, optando por grabar esos mismos temas, pero tan sólo con su guitarra. El resultado fue Nebraska, un disco acústico que llegó al número 1 de ventas en Estados Unidos en 1982.

Scott Cooper podría escribir el guión y también dirigir la cinta, de la cual no se sabe aún si combinará el género documental con escenas de drama. “Deliver Me From Nowhere” será producida por la compañía A24, especializada en proyectos de corte independiente.

Por su trabajo en la serie de televisión “The Bear” (en la que interpreta a un chef) Jeremy Allen White ha ganado varios premios, como el Screen Actors Guild, el Golden Globe y el Emmy. El actor obtuvo buenas críticas el año pasado por la película “The Iron Claw”, en la que interpretó al luchador Kerry Von Erich, compartiendo créditos con Zac Efron y Maura Tierney.

En cuanto a Bruce Springsteen, ha retomado su gira mundial, luego de posponerla durante varios meses debido a los problemas que le causaba una úlcera péptica. Hoy se presenta en la arena Chase Center de San Francisco, y en su set list de canciones destaca “Johnny 99”, uno de los tracks del álbum Nebraska.

