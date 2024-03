La Opinión Hoy: “Nunca he apostado en béisbol ni en deportes”, Ohtani

Rápido llegó la polémica a la carrera con Los Dodgers y Shohei Ohtani el deportista con el contrato más grande de la historia y que se vio involucrado en un escándalo de apuestas, en el que su allegado traductor Ippei Mizuhara realizó apuestas ilegales en eventos deportivos hasta caer en un brutal endeudamiento que requirió ayuda económica de Ohtani, al menos eso fue lo que dijo en un principio porque después cambió la historia asegurando que Ohtani sabía de todos estos movimientos.

Para comentar sobre este candente tema nos conectamos con nuestro compañero Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión que siempre está cerca de Los Dodgers, y que estuvo en la conferencia de prensa en la que Ohtani, quien dijo básicamente que él no hizo nada.

“Es una noticia que ha dado la vuelta al planeta porque Shohei es el pelotero más famoso del mundo, un jugador increíble la nueva versión de Babe Ruth, pero en este momento todo eso es opacado por el escándalo, hay muchas preguntas y al menos Shohei ya rompió el silencio y qué curioso que el primer gran evento de Shohei con el uniforme de los Dodgers es para hablar de este escándalo”, dijo Ricardo López Juárez.

Ohtani se presentó a este encuentro con 80 o 90 reporteros en un pequeño salón de prensa y llegó solo llegó con Dave Roberts, a su lado con el manager, el gerente general de Los Dodgers, Andrew Friedman, con el presidente de operaciones del club Brandon Gomes y Stan Kasten, “todos ellos con rostros, pues de mucha expectativa se les veía muy tensos y esa atención se sentía en este recinto, pero Ohtani supertranquilo, supercalmado, muy confiado y yo personalmente nunca vi que titubeara, lo vi muy seguro de lo que decía y lo que dijo Ohtani seguramente la gente ya ha escuchado al respecto, es que él nunca ha apostado en deportes, que su entonces amigo Ippei Mizuhara le mintió y le rogó”, explicó el periodista.

López Juárez puntualizó que “el tema es que quedan las mismas preguntas de antes, ¿cómo es que alguien te puede robar de tu cuenta bancaria transferir millones de dólares a alguien que dirige un círculo de apuestas clandestinas?, no es fácil y cuesta trabajo imaginarse que alguien pudiera meterse a la cuenta de banco de Shohei y transferir tanto dinero primero lograrlo, porque tú sabes que hay una serie de filtros de seguridad y hablamos de grandes cantidades y luego es difícil imaginar que nadie se diera cuenta de que estaban enviando esas grandes cantidades de dinero de su cuenta bancaria, no se habló de eso, Ohtani por supuesto no dio detalles de ese tema”.

Seguir leyendo: