Milei sobre AMLO: “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”

El presidente argentino, Javier Milei, llamó “ignorante” a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una entrevista para la cadena estadounidense CNN en Español.

“Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece“, señaló Milei a los cuestionamientos de Andrés Oppenheimer en una entrevista que será transmitida completa el próximo domingo 31 de marzo en el show “Oppenheimer Presenta”.

La respuesta de Milei se da luego de que Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la política privatizadora que lleva a cabo el presidente de ultraderecha de Argentina.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo, la única doctrina de la derecha es la hipocresía, eso es lo que puedo decir”, señaló López Obrador durante una de sus conferencias en el mes de noviembre de 2023 tras el triunfo de Javier Milei a la presidencia de Argentina.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos que no les va a ayudar pero el pueblo es soberano… Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación no es solo su gobierno, es su pueblo fundamentalmente y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad”, precisó el jefe del ejecutivo mexicano.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Crédito: Agencia Reforma

López Obrador también ha expresado su rechazo a una posible reunión con Javier Milei, luego de que la senadora mexicana de derecha del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, hiciera una invitación al mandatario argentino para que visite México.

“Eso no (reunirse con Milei), eso sí que no… No está en la agenda”, dijo el mandatario mexicano durante una de sus conferencias matutinas del mes de febrero a pregunta expresa de un reportero sobre si se reuniría con Javier Milei.

Fue el domingo 19 de noviembre que el ultraderechista Javier Milei ganó en segunda vuelta la presidencia de Argentina con casi 14.5 millones de votos, más del 55% del total, mientras que su rival Sergio Massa, ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria, se quedó con 11.5 millones.

