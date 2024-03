El “Piojo” Herrera respaldó a Jaime Lozano hasta el Mundial 2026 y descartó a La Volpe y a Mejía Barón, como asesores

Con conocimiento de causa por el proyecto mundialista que encabezó al frente de la selección de México en el mundial de Brasil 2014, el actual entrenador de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, en entrevista exclusiva con La Opinión, otorgó un voto de confianza al frente de la selección azteca a su colega Jaime Lozano y al mismo tiempo señaló que ya basta de que en cada partido se esté viviendo el tema de la continuidad del estratega del combinado mexicano.

“Son dos o tres derrotas y para nada somos hijos de Estados Unidos, como tampoco ellos no eran nuestros hijos, cuando les ganábamos. Es cierto que hay una diferencia muy grande a favor de México, pero también hay que reconocer que ellos han crecido, es un equipo que ha ido creciendo bastante bien. Desafortunadamente, no se le ha podido sacar un buen resultado últimamente, pero creo que es parte de un resultado de fútbol, y hay que trabajar muchísimo para poder volver conseguir nuevamente a una muy buena selección que enfrente con éxito a Estados Unidos y a todos los demás. Estados Unidos ha crecido bastante, por supuesto que es una meta que debemos cumplir, pero también todo con calma.

Al mismo tiempo, descartó a Miguel Mejía Barón y a Ricardo La Volpe como asesores al señalar que: “Eso es una gran mentira. Mejía Barón fue eliminado de un Mundial y La Volpe consiguió lo mismo que todos en Alemania 2006.

¿Como colega de Jaime Lozano que te dice que en cada partido se diga que se está jugando la chamba. ¿Debe seguir hasta el mundial 2026?

Creo que siempre quien esté ahí, siempre será muy cuestionado. Para todos los medios lo más fácil es decir que se vaya el técnico y a veces él no es quien tiene la culpa. Las circunstancias hacen que sea el responsable de lo que pasa ahí, para eso se le contrata.

Pero creo que Jaime no ha tenido un mal desempeño, creo que ha hecho bien las cosas, reitero, un partido que pierde con Estados Unidos no es para que la gente diga que ya debe irse. Creo que es un momento de darle el espaldarazo, que se sienta fuerte, que se sienta seguro. Más ahora que obviamente no tenemos la prisa de un Mundial y donde la gente se pone nerviosa por es. Porque en el caso de Jimmy, mejor le hubieran dicho, vas de bombero y si no pasas este torneo no vas a seguir.

Herrera también añadió sobre el voto de confianza para Jaime Lozano hasta el Mundial, que: “Creo que Jaime ha hecho su trabajo. Hoy perdió un partido, perdió la final, pero no perdió en la primera ronda, ni en cuartos. Hay que darle el espaldarazo al técnico. No es un momento apremiante, estamos en un mundial y hay que trabajar para tener un mundial diferente.

¿Qué te parecen esas voces que dicen que Jaime Lozano debe tener un asesor y proponen a Miguel Mejía Barón y a Ricardo La Volpe?

Esas son mentiras, a Miguel Mejía Barón no le fue bien en un Mundial, a Ricardo La Volpe le fue igual que a todos. No entiendo por qué un asesor. Si los directivos creen que le falta experiencia, entonces que traigan a un entrenador con experiencia. La experiencia se tiene que ir agarrando conforme avancen las cosas. Ya decidieron que fuera él, ¿entonces un asesor para qué o de qué? Acaso LaVolpe nos llevó a una final del mundial, no verdad. Entonces, al igual que Miguel Herrera, Javier Aguirre, no nos llevaron a una final de un mundial. ¿Entonces, cuál es la necesidad de estar apretando en una circunstancia que me parece que es más externa al fútbol que lo que realmente es la realidad del fútbol. Si están buscando alguien, entonces póngalo a él, están buscando a alguien, entonces póngalo a él, porque al rato se pierde y el único culpable es el técnico y los asesores ni aparecen.

También destacó que: “Los muchachos se ven que están con él, entonces creo que sería la peor tontería, ponerle a alguien le llene la cabeza de dudas y de otras ideas que no sean las de él.

¿La silla del técnico nacional es la más caliente de México?

Sin ninguna duda, porque ganas un partido y eres Dios y pierdes otro, eres el más malo del mundo, pero no eres ni tan bueno ni tan malo como tu último resultado, entonces yo creo que hay que trabajar y dejar trabajar a la gente. Creo que un poquito, los medios deben dejar que esto vaya caminando, darle fluidez, y no por un partido ya pida la cabeza de alguien o ya por un partido se diga que ya somos hijos de Estados Unidos o que Estados Unidos nos va a ganar siempre.

¿Cuánto envejeciste como técnico nacional?

Nada, mi corazón, y mi alma estaban con mucha amplitud, con muchas ganas. Te voy a ser sincero, yo fui a un repechaje con un equipo, no con la selección, sino con el América a conseguir un boleto en una fecha FIFA para el mundial, y después solo trabajé un año. Estoy tranquilo y feliz con lo que hice en el Mundial de Brasil 2014.

¿Qué propondrías para nutrir más a la selección de jugadores?

Volvemos a lo mismo, Estados Unidos tiene un exceso de extranjeros y naturalizados y no dicen nada de pretextos para competir. Ello salen a competir y a tratar de demostrar que siguen mejorando. Te voy a decir algo, a mí me pasó que Raúl Jiménez estaba en el América y traje al ecuatoriano Narciso Mina y Raúl Jiménez no lo dejó jugar ni un minuto, porque recuerdo que hablé con Jiménez y le dije que mientras siguiera en ese nivel, iba a jugar. Entonces los mexicanos, si mantienen su nivel, deben seguir.

Para el lado que se muevan las cosas, Miguel Herrera dijo que se le debe otorgar la confianza a Jaime Lozano hasta el Mundial 2026. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

¿Qué te dicen las declaraciones de hace poco de Andrés Guardado, Edson Álvarez e Hirving Lozano contra el “Tata” Martino?

Creo que después de tanto tiempo no vale, si no se hicieron en ese momento, lo demás no vale. Si no no lo dices en el momento, ya no tienen validez, es cierto que algunos quedan con rencores y molestias, y a veces la sueltan, pero al final después de mucho tiempo no valen. Solo te digo que no les he escuchado, por lo cual no puedo profundizar en ellas.

