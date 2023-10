Miguel Herrera le da el secreto a Jaime Lozano para afrontar las críticas en la selección mexicana

A pesar de la victoria de la selección de México frente a su similar de Ghana, la crítica nuevamente se ha cebado contra el entrenador Jaime ‘Jimmy’ Lozano por su XI titular y la no inclusión de jóvenes como Santiago Giménez o César ‘Chino’ Huerta.

Un experimentado que conoce muy bien de todas las presiones de estar en el banquillo de El Tri es Miguel ‘Piojo’ Herrera, que le aconsejó a Lozano no escuchar a su alrededor y hacer un buen trabajo al frente del equipo.

“Le diría a Jimmy Lozano lo que me dijo en un momento Cuéllar: Disfruta lo más que puedas porque a veces no se repite, es injusto, y la injusticia te va consumiendo y no llegaste a disfrutar”, sentenció Herrera en una discusión futbolística en TUDN.

Miguel ‘Piojo’ Herrera actualmente dirige a los Xolos de Tijuana de la Liga MX. Crédito: Imago7 / Erick Saavedra.

Sobre el trabajo de Jimmy Lozano al frente del seleccionado mexicano, que además en su rol de interino ganó la Copa Oro, el Piojo consideró que lo viene haciendo muy bien y debe centrarse en eso.

“Pasa por buen momento y está buscando catapultarse. Que tenga la conciencia de hacer lo que él crea. Que no escuche a los de fuera“, dijo.

Miguel Herrera también recordó el episodio que lo dejó fuera de la selección mexicana: la infame agresión contra Christian Martinoli en julio de 2015 en un aeropuerto y generó su despido de El Tri.

“Desafortunadamente yo los escuché, escuché los comentario de afuera y me calenté, me tocó salir por un arrebato“, mencionó el experimentado técnico que actualmente dirige a los Xolos de Tijuana.

La selección de México sigue concentrada en los Estados Unidos ya que en unos días enfrentará a la histórica Alemania, que viene en recuperación tras una pequeña crisis de resultados.

Los ‘bavaros’ ya derrotaron al equipo de EE.UU. hace unos días por goleada y México luce como un reto.

Si bien en el historial de partidos Alemania siempre ha superado a México, la última vez que se enfrentaron fueron los aztecas quienes se quedaron con la victoria en el Mundial de Rusia 2018 con gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano.

