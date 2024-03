Florida aprueba ley que impide a los niños el acceso a redes sociales

Florida aprobó el proyecto de la Ley HB 3, una medida legislativa que pretende otorgar a los padres un mayor control sobre el acceso de sus hijos adolescentes a las redes sociales. Esta nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, impone restricciones significativas a los usuarios menores de 16 años en el estado. En virtud de esta normativa, los adolescentes menores de 14 años no podrán crear cuentas en plataformas de redes sociales, y aquellas cuentas existentes pertenecientes a este grupo demográfico deberán ser eliminadas. Además, se requerirá el consentimiento explícito de los padres o tutores para que los jóvenes de 14 y 15 años puedan crear o mantener cuentas en redes sociales.

¿Cuál es el objetivo de la Ley HB 3?

El principal objetivo de la Ley HB 3 es salvaguardar a los niños y adolescentes de los potenciales riesgos y daños asociados con el uso indiscriminado de las redes sociales. Al restringir el acceso de los menores a estas plataformas y exigir el consentimiento de los padres para su uso, se busca proteger su bienestar y promover un entorno digital más seguro y controlado. Esta medida refleja la creciente preocupación pública sobre los efectos negativos que las redes sociales pueden tener en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los jóvenes.

¿Quiénes se verán afectados por la Ley HB 3?

La implementación de la Ley HB 3 tendrá un impacto significativo en los adolescentes menores de 16 años y sus familias en el estado de Florida. Los jóvenes menores de 14 años verán restringido su acceso a las redes sociales, ya que no podrán crear cuentas en estas plataformas según lo estipulado en la legislación. Aquellos que tengan entre 14 y 15 años requerirán el consentimiento de sus padres o tutores para acceder a las redes sociales, lo que implica una mayor participación de los adultos responsables en las actividades en línea de los jóvenes. Por otro lado, los padres y tutores también se verán afectados por esta ley, ya que tendrán la responsabilidad de supervisar y autorizar el uso de las redes sociales por parte de sus hijos menores de edad.

Redes Sociales podrían recibir multas

El gobernador Ron DeSantis fue el responsable de darle la aprobación final al proyecto de ley Crédito: Chris O’Meara | AP

Además de imponer restricciones a los usuarios menores de 16 años, la Ley HB 3 también establece consecuencias para las plataformas de redes sociales que no cumplan con estas disposiciones. Las empresas que no eliminen rápidamente las cuentas de jóvenes de 14 y 15 años pueden enfrentar demandas y posibles multas por daños. Estas multas podrían ascender hasta los $10,000 dólares por cada cuenta no eliminada, lo que representa un incentivo significativo para que las plataformas cumplan con las regulaciones establecidas. Además, las empresas de redes sociales y otras plataformas en línea deberán implementar mecanismos de verificación de edad para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley.

La aprobación de la Ley HB 3 en Florida refleja una tendencia creciente a nivel estatal para regular el acceso de los jóvenes a las redes sociales y proteger su bienestar en línea. Otros estados como Utah y Arkansas han promulgado medidas similares en un esfuerzo por abordar los desafíos relacionados con el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad. A medida que la tecnología continúa evolucionando y desempeñando un papel cada vez más central en la vida cotidiana, es probable que estas cuestiones regulatorias sigan siendo objeto de debate y acción legislativa en el futuro.

