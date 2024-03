Guillermo “Memo” Ochoa en la mira tras contundente crítica del presidente del Salernitana

La temporada de Guillermo “Memo” Ochoa en el Salernitana ha tenido altos y bajos al punto que durante los últimos encuentros el guardameta mexicano ha perdido protagonismo dentro del equipo y recientemente se supo que se marchará al final de la temporada a pesar de que todavía tiene contrato.

Sin embargo, “Memo” Ochoa no quedó exento de las críticas que realizó hace poco el presidente del equipo, Danilo Iervolino, sobre lo que ha sido el rendimiento de algunos jugadores así como la mala suerte que ha tenido el cuadro de Salerno que parece más que condenado al descenso en Italia.

Tras presentar a su cuarto técnico en lo que va de la temporada, Stefano Colantuono, el mandamás del Salernitana no dejó pasar la oportunidad de mostrar su postura sobre lo que ha sido la campaña del equipo que ya ha visto desfilar por el banquillo a Paulo Sousa, Filippo Inzaghi y Favio Liverani.

El guardameta mexicano Guillermo “Memo” Ochoa durante la final de la Nations League de la Concacaf que la Selección de México disputó ante Estados Unidos el pasado fin de semana. Crédito: Julio Cortez | AP

“Nunca me he quejado y no quiero empezar a hacerlo ahora, pero no hemos tenido mucha suerte”, comentó en su momento Danilo Iervolino quien también agregó que la suerte no les ha acompañado en esta temporada en la que salvo un milagro perderán la categoría.

“La mayoría de nuestros partidos se han visto estropeados por ciertos episodios”, comentó el directivo haciendo referencia a algunos desempeños desafortunados de algunos jugadores como el propio “Memo” Ochoa quien hace poco llegó a los 1.000 goles recibidos en su carrera.

“Nos han pitado tantos penales en contra, hemos recibido tantos goles en los últimos minutos, nos hemos estrellado contra tantos postes, pero así es el fútbol”, lanzó Iervolino apuntando también al desempeño del guardameta mexicano quien no estuvo en el más reciente partido de su equipo, una derrota ante el Lecce (1-0) previo a la doble fecha FIFA.

Guillermo Ochoa se encuentra en su segunda temporada con el Salernitana en lo que fue su regreso al fútbol europeo tras vuelta al balompié mexicano con las Águilas del América. Crédito: Julio Cortez | AP

A pesar de esta situación irregular en su club, Guillermo “Memo” Ochoa mantuvo su titularidad en la Selección de México con la que disputó la semana pasada el Final Four de la Nations League de la Concacaf. El capitán de El Tri estuvo bajo los tres palos en la victoria ante Panamá así como en la derrota ante Estados Unidos.

Cuando faltan apenas nueve jornadas para el final de la temporada en Italia, incluyendo el duelo de este lunes ante el Bolonia, el experimentado guardameta mexicano tendría todo listo para marcharse del club italiano al final de la campaña. Sólo basta conocer cuál será el destino del jugador formado en las Águilas del América que podría recalar en la MLS.

Por su parte, el Salernitana está más que encaminado a bajar a la Serie B luego de registrar apenas dos victorias, ocho empates y 19 derrotas ocupando el último puesto de la clasificación con apenas 14 puntos, nueve menos que el Sassuolo y 10 menos que Frosinone, los otros equipos en zona de descenso.

Sigue leyendo:

– Guillermo Ochoa fue enviado a la banca por tercera ocasión, pero el Salernitana perdió de nuevo; ahora con el Lecce 1-0

– Luis Malagón habló de la competencia con Guillermo “Memo” Ochoa en la portería de la Selección de México: “Estoy muy agradecido con él”

– Hay portero para rato: Jaime Lozano reitera que su máximo referente en el Tri es “Memo” Ochoa