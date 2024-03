Chance Perdomo, actor de Gen V, murió en un accidente de moto

El actor Chance Perdomo, conocido por Gen V o Las escalofriantes aventuras de Sabrina, murió a los 27 años de edad producto de un accidente en moto.

Un representante del actor informó a People que nadie más estuvo involucrado en el accidente, del que no se conocen mayores detalles.

Este sábado, la familia de Perdomo envió un comunicado a los medios de comunicación estadounidenses para informar sobre la muerte del actor.

“Todos los que lo conocieron sintieron su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más. Les pedimos que respeten el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano”, indica el comunicado.

El trabajo más reciente de Perdomo fue Gen V, spin off de The Boys, de Amazon Prime Video. En la serie el actor interpretó el papel de Andre Anderson.

De acuerdo con Deadline, la segunda temporada de Gen V se retrasará debido al fallecimiento de Perdomo.

Los productores de la serie lamentaron la muerte de Chance Perdomo. “No podemos entender esto del todo. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza de la naturaleza entusiasta, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora”, indican en un comunicado.

“Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance y lamentamos la pérdida de nuestro amigo y colega. Abraza a tus seres queridos esta noche”, finaliza el comunicado.

Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television también expresaron sus condolencias. “Toda la familia Gen V está devastada por el repentino fallecimiento de Chance Perdomo. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television extienden nuestros más sinceros pensamientos y apoyo a la familia de Chance y a todos los que amaban él en este momento difícil”, indicaron en un comunicado enviado a People.

Chance Perdomo nació en Los Ángeles pero creció en Southampton, Inglaterra. Comenzó su carrera en el National Youth Theatre de Londres.

En 2018, participó en la serie de Netflix Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Luego actuó en las tres últimas películas de After: After We Fell , After Ever Happy y After Everything.

El actor también protagonizó el filme independiente Bad Man, que concluyó su producción en febrero.

