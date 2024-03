Robo de datos AT&T expone 73 millones de cuentas actuales y anteriores en la web oscura

AT&T ha iniciado una investigación sobre el origen de una filtración de datos en la web oscura (Darkweb) que incluye información personal de 73 millones de clientes actuales y anteriores.

En un comunicado de prensa publicado el sábado por la mañana, el gigante de las telecomunicaciones dijo que los datos fueron “publicados en la web oscura hace aproximadamente dos semanas” y contienen información como los números de Seguro Social de los titulares de cuentas.

“Aún no se sabe si los datos… se originaron en AT&T o en uno de sus proveedores”, añadió la compañía. “Actualmente, AT&T no tiene evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas que haya resultado en la exfiltración del conjunto de datos”.

Según AT&T, la filtración no parece contener información financiera ni detalles específicos sobre el historial de llamadas. La compañía dijo que la filtración muestra que aproximadamente 7.6 millones de titulares de cuentas actuales y 65.4 millones de antiguos titulares de cuentas se vieron afectados.

AT&T dijo que se está comunicando con los clientes y pidiéndoles que restablezcan las contraseñas de sus cuentas.

La investigación la realizan expertos en ciberseguridad internos y externos para determinar cómo los datos de aproximadamente 7.6 millones de clientes y de unos 65.4 millones de antiguos titulares de cuentas fueron robados.

El análisis preliminar que ha hecho la compañía apuntan a que estos datos son de 2019 o antes, agrega el comunicado.

La compañía indicó además que se está comunicando con los afectados y los exhortó a que visiten http://www.att.com/accountsafety para obtener más información.

El pasado febrero, AT&T se disculpó con miles de usuarios afectados con una interrupción del servicio causado por problemas técnicos que afectó a miles de personas en Atlanta, los Ángeles y Nueva York, y que ocurrió por un problema técnico mientras la compañía intentaba expandir su red.

