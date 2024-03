El corte de Tim Tszyu y la nariz rota de Sebastián Fundora tiñeron de rojo una dura pelea de guerreros

Sebastián Fundora se coronó campeón unificado de las 154 libras al vencer por decisión dividida a Tim Tszyu en una dura pelea de guerreros que estuvo marcada por el corte en la frente del australiano y la nariz rota del estadounidense, quienes tiñeron de rojo el ring del T-Mobile Arena en Las Vegas.

El primero en comenzar a sangrar profusamente fue Fundora después de recibir un fuerte golpe de su rival que le rompió la nariz en el primer asalto de la pelea, pero en el siguiente fue Tszyu quien -debido a un codazo involuntario del estadounidense- se bañó de rojo por un corte en la parte superior de su cabeza.

La cantidad de sangre que brotaba del corte del australiano fue descrita “como una fuente” por el mismo excampeón cuando se dirigía a su esquina tras finalizar el round. Esto hizo que su visibilidad no fuera la mejor porque le caí todo directamente en los ojos.

Horrible cut for Tszyu. Completely changed the fight smh pic.twitter.com/zqQiWPk8ZN — TstreeT Controversy (@Terel_Vann) March 31, 2024

“Soy quien soy: un guerrero. ¿Un poco de sangre? Es solo que se me había ido la vista. Literalmente no podía ver con mis ojos, sin parar. Físicamente me sentí bien. Estás peleando con la visión borrosa… no es lo ideal. Especialmente contra Fundora”, declaró Tim Tszyu.

Aunque el sangrado de Sebastián Fundora también era desagradable, la de Tszyu era más preocupante. A pesar de eso, el excampeón pudo convencer al árbitro Harvey Dock y al médico de que podía ver para continuar en la pelea.

Esto lo pudo aprovechar el estadounidense para llevarse la victoria en las tres tarjetas de los jueces David Sutherland (115-113) y Steve Weisfeld (116-112), mientras que Tim Cheatham puntuó la pelea a favor del australiano 116-112. Fundora sumó el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y retuvo el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Pensé para mis adentros: ‘Oye, está un poco pegajoso aquí… He pasado por cosas así. Desde que tengo ocho años, sangraba por la nariz todo el tiempo. La sangre no es ninguna locura para mí hasta que me la sacan del brazo. Peleamos en el escenario. Somos gladiadores”, expresó.

Sebastián Fundora pudo llevarse la victoria y arrebatar el cinturón de la OMB a Tim Tszyu. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Mis peleas siempre son sangrientas. Creo que tal vez esta fue una candidata a Pelea del Año. Fue una pelea dura, un oponente duro para nosotros como Tim Tszyu. Con esta pelea, realmente mostramos nuestra sangre mexicana, por dentro y por fuera, pero estamos muy agradecidos por todos los fanáticos que asistieron y toda la multitud mexicana que vino a apoyarnos”, agregó.

Sebastián Fundora, de 26 años, se convirtió en campeón unificado de las 154 libras del CMB y OMB tras derrotar al australiano. El estadounidense ahora suma 21 triunfos, 13 por la vía rápida, y un revés como profesional.

Tim Tszyu, de 29 años, quien se convirtió en campeón absoluto de la OMB en octubre del año pasado, perdió el cetro y su invicto ante Fundora. El australiano tiene marca de 23 victorias (17 por nocaut) y una derrota.

