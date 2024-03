Óscar de la Hoya predice nocaut en la pelea entre Rolly Romero y Pitbull Cruz: “Cuarto round”

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, predijo que Isaac ‘Pitbull’ Cruz noqueará en el cuarto round a Rolando ‘Rolly’ Romero y le arrebatará el título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 30 de marzo en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En declaraciones a los medios recogidas por Boxing News 24, De la Hoya afirmó que la diferencia de peso influirá porque el Pitbull Cruz es un verdadero peleador implacable, mientras que Rolly Romero es un “payaso” que no se merece este duelo.

“Rolly-Pitbull, me quito el sombrero ante Rolly porque es como un payaso. Llegar a esta posición es brillante, realmente es porque no lo merece. Es brillante que esté consiguiendo esta pelea. Sí, Pitbull lo noqueará. Por supuesto, Pitbull es una bestia, él es un animal. No, el peso no hará la diferencia. Pitbull, es implacable. Rolly estará encima de su bicicleta como lo hizo contra Barroso, tratando de no ser golpeado”, dijo.

Pitbull Cruz hará su debut en las 140 libras y es el favorito para ganar la pelea con Rolly Romero. Fotos Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Rolly es incómodo, realmente no tiene talento para boxear como un verdadero peleador. Él tiene poder. Lanza todos esos golpes abiertos y largos, pero eso no servirá contra Pitbull. Es un verdadero peleador, es un verdadero peleador serio. Cuarto round”, agregó.

Aunque algunos expertos del deporte piensan que el duelo entre ambos pugilistas será muy parejo, otros predicen que el Pitbull Cruz -quien parte como el favorito en las apuestas para ganar el combate- vencerá por nocaut al estadounidense. Aunque algunos creen que Rolly Romero no tendrá problemas para defender por primera vez su cinturón de peso superligero de la AMB.

Los peleadores se enfrentarán en una pelea que servirá como evento co-estelear del enfrentamiento entre Tim Tszyu y Keith Thurman por el título de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate, que será transmitido por la plataforma de Amazon Prime, marcará la segunda oportunidad del pugilista mexicano de coronarse campeón mundial y su debut en la categoría. En su primer chance Pitbull Cruz cayó derrotado en un cerrado duelo ante Gervonta Davis en el 2021.

Rolly Romero y el Pitbull Cruz en su primer cara a cara previo a su pelea del 30 de marzo en Las Vegas. Fotos Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y ahora tendrá otro chance de intentar ganar su primer título mundial. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se convirtió en monarca de peso superligero de la AMB tras su polémica victoria sobre el venezolano Ismael Barroso, quien ahora es campeón interino de la división. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y una derrota.

