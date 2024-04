Freaky Friday 2 ya tiene director: todo lo que se sabe de la película

El año pasado se anunció el regreso de Freaky Friday con una secuela. Ahora se reveló que la directora Nisha Ganatra será la encargada de llevar adelante al proyecto.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el rodaje de la secuela de Freaky Friday comenzará este verano en Los Ángeles, aunque hasta el momento no se ha confirmado en regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

Las protagonistas de la película de 2003 aún están en negociaciones para retomar sus papeles de madre e hija en la película, según The Hollywood Reporter.

Aunque Curtis y Lohan han expresado sus deseos de retomar sus personajes de Freaky Friday en el pasado, las negociaciones para hacerlo comenzaron hace poco.

El viernes, Curtis, quien interpretó a la Dra Coleman en la película, publicó una foto de ella con Lohan, quien dio vida a la adolescente Anna, en Instagram, lo que emocionó a los fanáticos de la película.

Andrew Gunn, productor de la película de 2003, producirá la secuela de Freaky Friday junto con la ex ejecutiva de Disney Kristin Burr, mientras que Ann Marie Sanderlin será la productora ejecutiva.

Hasta el momento, no se sabe si la secuela de Freaky Friday se estrenará primero en cines o en Disney+.

¿Por qué Lindsay Lohan se alejó Hollywood?

Recientemente, Lindsay Lohan participó en el remake de Mean Girls entre otras películas; sin embargo, antes de eso se había mantenido alejada de Hollywood.

En una entrevista con Bustle, reveló por qué estuvo ausente durante mucho tiempo: el acoso de los paparazzi, que afectó tanto su carrera como su vida privada.

“Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido”, dijo Lohan.

“Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar sólo en mi trabajo”, agregó.

Tras su larga ausencia, la actriz volvió a la actuación con varias apariciones en proyectos, como el remake musical de Mean Girls, la película de Netflix Falling for Christmas, Irish Wish y próximamente la secuela de Freaky Friday.

