Lizzo publica un mensaje en el que dice estar cansada de las críticas: “Renuncio”

Lizzo ha tomado por sorpresa a sus millones de seguidores, pues a través de su cuenta de Instagram dio a conocer un mensaje en el que expresa su frustración ante los comentarios negativos que hacen sobre ella en las redes sociales.

El texto de la cantante (cuyo verdadero nombre es Melissa Viviane Jefferson) dice lo siguiente: “Me estoy cansando de soportar que todos me arrastren en mi vida y en Internet. Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré. Pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él”.

Lizzo se sinceró en cuanto a las críticas hacia su persona: “Constantemente me enfrento a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y puntos de vista… ser el blanco de la broma cada vez por mi apariencia… mi personaje es criticado por personas que no me conocen y no respetan mi nombre. No firmé por esta m***** RENUNCIO”.

El post tiene ya muchos comentarios, algunos a favor y otros en contra del supuesto retiro de la artista. Ella nunca ha dejado de compartir mensajes y fotografías en esa red social; algunas de las más recientes son para promocionar una línea de ropa moldeadora. El 17 de marzo Lizzo escribió que se encuentra escribiendo canciones: “Estoy escribiendo la mejor música y estoy muy emocionada de que todos la escuchen. Estoy casi lista para volver a ser un ser humano normal… para estar afuera… para amar y confiar en la gente… para intentar hacer nuevos amigos… para seguir viviendo 👀… para cantar y hablar sobre mi dolor y alegría… sólo denme un poco más de tiempo. Gracias por la paciencia, y a los que dejaron de seguirme, gracias también, porque ahora sé dónde estamos”. ❤️💔❤️

Hace ocho meses tres bailarinas (Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez) presentaron una demanda en contra de Lizzo, acusándola de acoso sexual y maltrato laboral. En enero de este año ella solicitó que se desestimara la demanda, pero un juez rechazó la petición. A pesar de eso, la cantante (cuyo más reciente álbum, Special, fue lanzado en 2022) procedió a impugnar ese fallo.

