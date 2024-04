Anciana fue apuñalada en la cabeza por un hispano que la siguió hasta un edificio en Nueva York

Autoridades revelaron que una anciana fue apuñalada varias veces en la cabeza el domingo después de que un atacante de origen hispano la siguió hasta un ascensor en un edificio residencial en el Bronx, en la ciudad de Nueva York.

La mujer de 75 años, que no fue identificada, recibió puñaladas en la cara y la cabeza cuando se encontraba dentro del edificio localizado en 2066 Morris Avenue, en el vecindario de Tremont, a las 11:30 am, según fuentes policiales del New York Post.

El sospechoso de apuñalar a la mujer en repetidas ocasiones fue identificado como Edwin Ríos, de 38 años. Las autoridades lo detuvieron posteriormente y ha sido acusado de intento de asesinato, dijeron las fuentes.

La víctima fue transportada al Hospital St. Barnabas para recibir tratamiento por sus heridas. Se desconoce su estado y relación con su agresor.

No estaba claro si la víctima vivía en el edificio donde fue atacada.

Ríos estaba en libertad condicional por un crimen similar que tuvo lugar en octubre de 2012. En ese entonces, siguió a una mujer de 22 años desde un autobús en Queens y la apuñaló por la espalda dos veces. También fue detenido en 2013, dijeron las fuentes.

La delincuencia general ha bajado en la Gran Manzana un 2,3%, según la policía de Nueva York . Sin embargo, los delitos graves de agresión aumentaron un 3% y los robos aumentaron un 4,1%.

Recientemente, un grupo de mujeres informaron haber sido golpeadas al azar en el centro de Manhattan.

Skiboky Stora, de 40 años, del este de Nueva York, fue acusado de agresión el miércoles en relación con un ataque aleatorio registrado el lunes contra la tiktoker Halley Kate, dijo la policía de Nueva York.

Tras un video publicado en redes sociales por Kate, varias mujeres también denunciaron que fueron víctimas de puñetazos y agresiones mientras caminaban por la ciudad de Nueva York.

La policía no dijo si Stora era sospechoso de alguno de los otros incidentes.

