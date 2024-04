Monterrey llega a Miami con cautela por situación de Lionel Messi: “Su presencia vale mucho”

Los Rayados de Monterrey ya se encuentran en suelo estadounidense en donde el miércoles se estarán viendo las caras ante el Inter Miami en el choque de ida de los cuartos de final de la Champions Cup de la Concacaf, en un partido que está marcado por la incógnita sobre la presencia de Lionel Messi.

El director técnico de Las Garzas, el argentino Gerardo Martino, reconoció el pasado fin de semana que todavía no estaba claro si el capitán podría estar disponible para el encuentro ya que todavía no está completamente recuperado de una pequeña lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Sin embargo, en el cuadro mexicano se muestran cautelosos y reconocen que la presencia del ocho veces ganador del Balón de Oro en el Inter Miami es un tema que genera preocupación de cara el encuentro que disputarán ambos equipos en la noche de este miércoles en el Chase Stadium.

Los Rayados de Monterrey vienen de enfrentarse el sábado a las Chivas de Guadalajara en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Crédito: Juan Angel Ovalle | Imago7

“Su presencia vale mucho. No es de hablar mucho él, pero estando en cualquier momento del entrenamiento o en la concentración su presencia intimida. Sabemos que dentro del campo somos once contra once y ahí se termina el respeto de todo”, dijo Esteban Andrada, portero del Monterrey.

El guardameta argentino, quien ha compartido concentraciones con Lionel Messi en la Selección de Argentina, espera que su compatriota pueda recuperarse por completo para tener algunos minutos en el encuentro ante el cuadro mexicano, uno de los dos líderes del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Siempre cuando está él obviamente es un atractivo diferente, tanto para el entorno, los árbitros, etc. Ojalá que pueda jugar y si no, bueno, desearle una pronta recuperación”, agregó Esteban Andrada en declaraciones recogidas por el canal TUDN después de su arribo a la ciudad de Miami.

El guardameta argentino Esteban Andrada es el titular indiscutible de los Rayados de Monterrey en la presente temporada del fútbol mexicano, disputando un total de 31 encuentros. Crédito: Juan Angel Ovalle | Imago7

Pero más allá de la presencia o no de Lionel Messi con el Inter Miami, con quien no juega desde mediados del mes pasado en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Conchampions ante el Nashville, el guardameta de los Rayados reveló que están motivados para lograr un buen resultado.

“Nosotros tenemos que estar completamente enfocados en este partido. Obviamente que es un partido súper importante para nosotros”, comentó el guardameta quien recordó que la serie ante el cuadro de la MLS es larga por lo que no se pueden quedar sólo con lo que ocurra este miércoles en el Chase Stadium.

“Son 180 minutos y no podemos regalarnos en un solo encuentro, así que hay que ser inteligentes y bueno, tratar de que la serie quede abierta y si podemos meter un gol, mucho mejor”, consideró el experimentado portero argentino que estará bajo los tres palos este miércoles ante el Inter Miami

Sigue leyendo:

– Fernando “Tano” Ortiz, entrenador de los Rayados de Monterrey, tras perder la cima con derrota ante Chivas de Guadalajara: “Nos vino bien”

– Alexis Vega, figura de los Diablos Rojos del Toluca, reconoció que le afecta no ser tomado en cuenta para la Selección de México

– Un fuera de lugar salvó del ridículo al portero de los Pumas de la UNAM, Julio González, en el empate sin goles ante el Cruz Azul