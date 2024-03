Lionel Messi habló por primera vez en entrevista de su retiro como jugador profesional

Lionel Messi fue entrevistado para la televisión de Arabia Saudita, la cual fue difundida el martes pasado y se puede apreciar al delantero argentino de 36 años que no pudo ser parte de la selección nacional de su país en la última doble fecha FIFA por una lesión, hablando de fútbol, su carrera y algunos otros detalles sobre su intimidad, el Lionel Messi fuera de cancha.

El actual líder del Inter Miami de la Major League Soccer repasó momentos que vivió en su juventud y con el paso de los años que forjaron su carácter: “De chiquito, cuando vivía en Rosario, rodeado de familia y amigos, hacía lo que me gustaba, que era jugar al fútbol. Ir a vivir a España fue un cambio difícil. Era chico y fue empezar de cero, nuevo colegio, nuevos amigos”.

“Pero Barcelona siempre me trató espectacular, y el hecho de hacer lo que me gusta en el Barcelona era impresionante, me enfocaba en eso y lo disfrutaba muchísimo; sin haber sido fácil, porque fue un cambio rotundo”, comentó el ídolo de Rosario en la nota con Riyad Season podcast.

Salida del Barcelona y Copa del Mundo en Qatar

La salida de Messi del Fútbol Club Barcelona no fue nada sencilla para el jugador, su familia y mucho menos para la afición culé, y el poner rumbo para Francia si bien significaba nuevos retos para el argentino, no era lo esperado: “Fue difícil el cambio a París porque no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona”, subrayó. Además, dejó claro que si en el Mundial de Qatar 2022 no se conseguía el campeonato, hubiera tomado una decisión fatal para Argentina. “Si no se hubiesen dado las cosas como se dieron, hubiese dejado la Selección, porque estaba por dar otro paso en mi carrera, volver cambiar de club y hubiesen cambiado las cosas, seguramente”.

Es más que conocido el Messi dentro del campo de juego, pero fuera del mismo no es mucho lo que se conoce, por lo que cuando el argentino está lejos del balón de fútbol trata de llevar una vida sencilla y tranquila: “Intento disfrutar muchísimo de mi familia. Nada específico, juego con mis hijos. A la pelota o a los videojuegos, lo que cualquier padre puede hacer. La verdad es que a los tres (Thiago, Mateo y Ciro) en este momento les encanta jugar a la pelota. Cuando no están en el colegio, es jugar a armar partiditos”, comentó.

Messi ama los deportes y no solamente el fútbol es lo que más disfruta: “Veo todo, me gustan el tenis, el pádel, básquet, y ahora estoy aprendiendo mucho sobre fútbol americano, lo he comprendido más estando cerca en Estados Unidos y lo disfruto”, sorprendió.

Algo que le encanta hacer al jugador es poder compartir con su señora Antonella para ver series y películas en ratos libres y de descanso: “Elegiré una, porque últimamente estuve viendo muchas. Te puedo decir Juego de Tronos, que me gustó muchísimo y la vi más de una vez”. Consultado sobre qué lo hace llorar, aceptó: “No sé, pero soy muy sensible, me considero una persona con un gran corazón”. Y, a pesar de los gestos que se perciben en las redes sociales en fechas especiales de la pareja, indicó: “Tengo mis momentos, mis detalles, pero no me considero muy romántico”.

⚽️ Lionel Messi dio una entrevista en Arabia y pasó por todos los temas: desde su actualidad y su carrera profesional hasta qué serie mira con Antonella.



🗣️ "Fue difícil el cambio a París porque no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona. Si no se hubiesen dado las cosas como… pic.twitter.com/g7CpEtX6Y5 — DNewsOK (@DNewsOK) March 27, 2024

Conociendo más a Lionel Andrés

¿Se le da el poder cocinar?

“La verdad que no, muy justito en la cocina. Sé cocinar, pero poco. Cocino, pero no soy bueno, puedo zafar”.

¿Por qué el cerebro es más importante que las habilidades?

“La mentalidad es lo más importante para un jugador. Si tiene las habilidades y la capacidad para ser profesional, pero no tiene una mentalidad sólida, el trabajo y el sacrificio se vuelven muy difíciles”.

¿Queda algún sueño por alcanzar en su carrera?

“Por suerte, lo he conseguido todo en mi carrera”.

El momento que más se gozó en el Mundial

“Tras el golpe brutal en el primer partido, después vivimos un mes maravilloso. Guardo todos los momentos, pero sin dudas elijo el momento de levantar la Copa del Mundo”.

¿Le duelen las críticas o le molestan?

“Cada uno tiene derecho a expresar su opinión y si las críticas son sobre fútbol no tengo ningún problema. Soy el primer crítico de mí mismo, es parte del juego”.

¿Cómo hace Messi para estar tan vigente?

“Siempre comí bien y me entrené, pero a medida que crecí me di cuenta que el esfuerzo físico se hace cada vez más difícil. A medida que envejeces, las cosas se hacen más difíciles”.

¿Piensa en el retiro, está cerca el mismo?

“No pienso en eso todavía. En el momento en que sienta que no voy a beneficiar a mi equipo, me retiraré. Cuando llegue el momento, encontraré el camino a lo que me llene”.

Declaraciones de Lionel #Messi durante la entrevista con Amr Adeeb en el show #BIGTIME de Arabia Saudí



🤔"Veo todos los deportes. Pádel, baloncesto, tenis, y ahora estoy aprendiendo mucho sobre el fútbol americano🏈, lo he comprendido más y lo disfruto”.#somosunanimo pic.twitter.com/k2cEWnSThn — Unanimo Deportes (@UnanimoDeportes) March 27, 2024

Sigue Leyendo:

David Beckham relató cómo se sintió y vivió el día que fichó a Lionel Messi

Lionel Messi recibió un regalo bastante peculiar y lo mostró en el camerino del Inter Miami

Messi o Cristiano: ¿Quién es el mejor jugador de la historia de acuerdo a EA FC 24/FIFA?