Rodrigo De Paul recordó a Messi en triunfo de Argentina ante El Salvador: “Siempre está presente”

La Selección de Argentina no tuvo problemas para quedarse con una victoria ante El Salvador (3-0) el viernes por la noche a casa llena en Philadelphia en un amistoso en el que extrañaron a Lionel Messi quien se quedó fuera de la convocatoria al presentar problemas musculares sufridos con el Inter Miami.

La campeona del mundo en Qatar 2022 demostró que no depende de su capitán para sacar buenos resultados y con goles de Cristian Romero (m.16), Enzo Fernández (m.41) y Giovani Lo Celso (m.51) lograron un cómodo triunfo ante un elenco centroamericano que no puso en apuros a la Albiceleste.

Sin embargo, la ausencia de Lionel Messi en el Lincoln Financial Field de Philadelphia no pasó bajo la mesa y Rodrigo De Paul recordó al ’10’ de la Selección de Argentina, quien para el jugador del Atlético de Madrid, siempre está presente más allá de que forme parte o no de la convocatoria.

Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores que habló en rueda de prensa después de lo que fue la victoria de la Selección de Argentina ante El Salvador en el primero de lo dos amistosos de esta fecha FIFA.

“Esperemos que Leo se recupere pronto. Es nuestro capitán y siempre está presente de una forma u otra. Si él está bien, tenemos el as de espadas”, comentó Rodrigo De Paul haciendo referencia a una anécdota interna en la selección que tiene que ver con las cartas utilizadas en el juego de “truco”.

El jugador, quien también formó parte del combinado argentino que se coronó campeón del mundo por tercera ocasión, destacó la continuidad del entrenador Lionel Scaloni quien recientemente ratificó que se mantendrá en su cargo después de haber dejado en el aire la posibilidad de marcharse.

“Lo más importante es que Scaloni está acá con nosotros para seguir adelante”, comentó Rodrigo De Paul, quien agregó: “Nadie nos asegura que vamos a seguir ganando, pero si nosotros nos exigimos internamente de la manera que lo hacemos, tenemos muchas posibilidades”.

El mediocampista Giovani Lo Celso celebrando su anotación, la tercera para la Selección de Argentina ante El Salvador en el partido amistoso disputado el viernes por la noche en Philadelphia. Crédito: Matt Slocum | AP

Ángel Di María superó a Diego Maradona

Con un centro en el primer gol de Argentina ante El Salvador (3-0), Ángel Di María llegó a 27 asistencias con la Albiceleste, siendo el segundo mejor en ese departamento en la historia del combinado argentino superando nada más y nada menos que a Diego Maradona, quien completó 26 entre 1977 y 1994.

El mediocampista argentino, quien logró marcar goles en las tres finales recientes disputadas con la selección (Copa América, Finalissima y Copa del Mundo), todavía se encuentra muy lejos del primer puesto de esa lista que ocupa Lionel Messi, quien ha dado un total de 54 asistencias.

Ángel Di María regresó a la Selección de Argentina después de anunciar su retiro tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 y ahora pone la Copa América de Estados Unidos 2024 como su último cartucho con la Albiceleste, en la que sigue escribiendo su nombre en los libros de historia.

