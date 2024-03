Alexis Vega reconoció que le afecta no ser tomado en cuenta para la Selección de México

Alexis Vega no tiene ningún problema en reconocer que su ausencia en la Selección de México es un tema que le afecta. El delantero de los Diablos Rojos del Toluca se mostró recientemente satisfecho con su actualidad aunque El Tri es un tema pendiente y espera tener una nueva oportunidad para regresar.

En una entrevista con FOX Sports México, el jugador mexicano quien formó parte del combinado azteca que dijo presente en la Copa del Mundo Qatar 2022 quedando eliminada en la fase de grupos, señaló que no ser tomado en cuenta le ha servido como un aprendizaje.

Protagonista de una episodio disciplinario durante el pasado Torneo Apertura 2023, Alexis Vega terminó marchándose de las Chivas de Guadalajara para regresar al Toluca en donde está viviendo un buen momento que espera le sirva para eventualmente volver a ser tomado en cuenta por Jaime Lozano.

Alexis Vega durante un partido amistoso que disputó con la Selección de México ante Estados Unidos el pasado 20 de abril en Arizona y que terminó en un empate 1-1. Crédito: Matt York | AP

“El tema de la selección es algo que me duele muchísimo al no ser tomado en cuenta. Pero bueno, eso me ha ayudado a reflexionar, a que tome las cosas más en serio”, reconoció el atacante que disputó, hasta el momento, su último encuentro con El Tri el 10 de septiembre de 2023 ante Australia (2-2).

Alexis Vega quien es uno de los jugadores clave en este semestre con el Toluca que marcha en el tercer puesto de la clasificación del Torneo Clausura 2024 después de haberse disputado 13 jornadas, apuntó que se mantiene enfocado en poder volver a jugar con la Selección de México.

“Estoy trabajando al máximo, es un objetivo que tengo, pero mientras tanto me toca apoyarlos desde casa y si me toca otra vez la oportunidad de vestir la verde lo haré de la mejor manera y lo daré todo por mi país”, prosiguió el delantero quien también apunta a ganar un título con los Diablos Rojos.

Alexis Vega ha disputado nueve de los 13 partidos que tienen los Diablos Rojos del Toluca en este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX en los que ha anotado un total de cuatro dianas. Crédito: Imago7

“Tras ocho años que llevo jugando en Primera División no he tenido la oportunidad de salir campeón, he perdido dos finales. Pero ahora creo que tengo un buen plantel, un buen equipo con jugadores de alta calidad y estoy seguro de que, entramos a la liguilla y que podemos pelear el título”, comentó.

Alexis Vega no dejó pasar la oportunidad de agradecer el hecho de haber podido regresar al equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional durante cuatro temporadas antes de marcharse a las Chivas de Guadalajara en donde estuvo durante las últimas cinco temporadas y media.

“Estoy muy feliz de haber llegado otra vez a mi casa. Me recibieron con los brazos abiertos. Tengo el respaldo impresionante de la afición, del cuerpo técnico, de la misma institución. Después de tanto tiempo que no la pase nada bien, ahora poco a poco estoy regresando a mi nivel”, consideró.

