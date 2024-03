América no contará con Julián Quiñones para la ida de los cuartos de final de la Concachampions

Las Águilas del América tendrá que enfrentar su próximo compromiso sin Julián Quiñones. Se trata del partido de ida de los cuartos de final de la Champions Cup de la Concacaf, ante el New England Revolution, en el que no podrá estar el delantero quien ya se perdió la victoria del cuadro azulcrema ante el Atlético San Luis (2-1) este viernes.

De acuerdo con un reporte de TUDN, se espera que el jugador sea baja por el América para encuentro de este martes al no estar completamente recuperado de las molestias físicas sufridas durante su participación con la Selección de México en el Final Four de la Nations League, específicamente en la victoria conseguida ante Panamá (3-0).

Julián Quiñones terminó ese encuentro, en el que sumó un gol, con problemas musculares por lo que se perdió la final ante Estados Unidos. En su regreso con las Águilas del América también se quedó fuera del encuentro del viernes y todo parece indicar que su ausencia se podría extender mucho más allá de duelo ante el New England.

El atacante de las Águilas del América, Julián Quiñones, se ganó el puesto de titular con la Selección de México en el encuentro ante Panamá por las semifinales de la Nations League de la Concacaf. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Si me preocupa un poquito más que (Julián) Quiñones aún siente un poquito de dolor, pero está avanzando muy bien en su recuperación. Vamos a ver si evoluciona a tiempo, si no vamos a encontrar la solución dentro del plantel que tenemos”, comentó el entrenador del América, André Jardine, sobre la posibilidad de contar con el delantero.

Sin embargo, más allá de las palabras de optimismo del director técnico brasileño se especula que Julián Quiñones también se pierda el encuentro del próximo fin de semana ante el Santos Laguna por la 14 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Su regreso podría darse para la vuelta de la serie ante el cuadro de la MLS el martes 9 de abril.

Julián Quiñones es el referente ofensivo de las Águilas del América esta temporada 2023-2024 del fútbol mexicano. El delantero de origen colombiano ha disputado 31 encuentros entre los dos semestres y suma 14 anotaciones siendo el mejor artillero del actual campeón de la Liga MX, superando por dos dianas a Henry Martín.

El delantero Julián Quiñones, de 27 años, se ha ganado a punta de goles su puesto en el once titular de André Jardine en las Águilas del América. Crédito: Daniela Granja Vergara | Imago7

Pero no todo son malas noticias en las Águilas del América. Los otros lesionados, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo, podrían estar listos para enfrentar al New England Revolution de acuerdo con lo que dijo André Jardine quien espera contar con ambos jugadores para comenzar a preparar el encuentro del martes en el Estadio Azteca.

“Las lesiones de Zendejas y Fidalgo fueron pequeñas, prácticamente una molestia muscular, no llegan a ser lesiones. Pero claro, los sacamos para no arriesgarlos, sentimos que vienen evolucionando bien, mañana (sábado) deberían entrenar normalmente y no sentir más dolor. Deberían estar listos para jugar ante New England”, comentó el técnico.

