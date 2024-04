Muere el primer latino en EE UU bajo la ley de la muerte asistida

Rodeado de su familia, José Alejandro Lemuz, un hondureño que sufría de un cáncer de próstata que se le había ido a los huesos, murió en su casa de Wilmington, California, al acogerse a la muerte asistida bajo la ley de California que da la opción de poner fin a la vida (End of Life Option Act).

“Ya estoy preparado para esto. Lo bueno es que hay esta opción para tanto sufrimiento y dolor. Ya no tengo cura de este cáncer. Ya pedí perdón a las personas que he dañado y ofendido, y pedí perdón a mi Dios. ¡Ya estoy listo!”, había declarado dos días antes de su muerte, José Alejandro de 60 años, padre de dos menores, una hija de 14 años y un hijo de 17 años.

“Los tratamientos y los medicamentos no me ayudan en nada. Casi no me puedo levantar de la cama. Traigo convulsiones y temperaturas. No puedo hablar mucho porque me canso y me quedo dormido”, dijo.

José murió el Domingo de Pascua a las 4:09 de la madrugada, tras tomarse el medicamento que le fue recetado para poner fin a su vida.

Según informó la Campaña Compassion & Choices, pidió que le tocarán la canción La Última Caravana durante sus últimos minutos de vida.

Algunos de los amigos, familiares y vecinos que lo acompañaron a bien morir, llevaron rosarios, botellas de agua bendita y encendieron veladoras blancas mientras caía la lluvia afuera de su habitación

“Por mucho que yo quiera vivir para ver crecer a mis hijos, ya no puedo soportar más este sufrimiento”, fueron sus palabras antes de morir.

José Alejandro Lemuz García aseguró antes de morir que su mal ya no tenía cura. (Fotos Compassion and Choices) Crédito: Cortesía

A pesar de su estado de salud, José se unió a Compassion & Choices para grabar hace tres semanas un video en español con la finalidad de crear conciencia entre los latinos acerca de que los médicos deben informar a sus pacientes sobre todas las opciones disponibles cuando se enfrentan a males terminales que no tiene cura.

“José fue un verdadero campeón que luchó por sus opciones hasta el último día de su vida”, dijo Angela Schultz, gerenta de defensa estatal para Compassion & Choices.

“Murió tal como él quería, a pesar de las sugerencias de sus médicos de que podía seguir buscando un tratamiento que sólo iba a prolongar su sufrimiento”.

José soportó numerosas rondas de quimioterapia y radiaciones desde que le diagnosticaron en el 2018, un cáncer de próstata en etapa cuatro que se extendió a sus huesos.

Fue referido a cuidados paliativos conocidos como hospicio a mediados de marzo del 2024. En diciembre pasado, suspendió todo tratamiento médico.

“Los quiero muchísimo y nunca dejaré de quererlos. Nunca lo olviden”, le dijo a sus hijos de 14 y 17 años.

José era de San Isidro Cortez, Honduras. Llegó a Estados Unidos en 1990 y trabajó toda su vida como hojalatero y pintor de autos hasta que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

Compassion & Choices dijo que menos del 3% de los californianos que accedieron a la Ley que da opción para poner fin a la vida fueron latinos, aun cuando representan el 40% de la población del estado.

Según Compassion & Choices, las encuestas muestran que el 68% de los hispanos de California apoyan la ayuda médica para morir.

Un reporte del Departamento de Salud Pública de California reveló que desde que la ley entró en vigor el 9 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022, se han emitido recetas para un total de 5,168 personas; mientras que 3,349 personas, 64.8%, han muerto por ingerir estos medicamentos.

José pidió apoyo a la comunidad para solventar sus gastos funerarios. Las donaciones pueden hacerse a través de Zelle, a Jc4info@yahoo.com bajo el nombre de José Alejandro Lemuz García, Bank of America.

“Necesito demasiado la ayuda. Ojalá puedan hacerlo”, dijo días antes de acogerse a la ley de la muerte asistida.