Óscar Valdez quiere unificar con el Venado López y O’Shaquie Foster: “Pelear contra los mejores”

Óscar Valdez se coronó campeón interino de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear a Liam Wilson y ahora tiene en mente unificar su cinturón con los campeones O’Shaquie Foster o Luis Alberto ‘Venado’ López.

En declaraciones a los medios después de su victoria, Valdez expresó que quiere dejar un gran legado y para eso tiene que pelear con los mejores de la división para lograrlo, por eso tampoco descarta una revancha con Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete.

“No tengo nada más que respeto por Foster y López. También me encantaría la revancha con Navarrete. Nada personal, pero los mejores quieren pelear contra los mejores. Recuperemos el boxeo de la vieja escuela. No me importa quién sea”, dijo.

O’Shaquie Foster es el campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y posible rival de Óscar Valdez. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Pelearé contra quien sea. Quiero unificarme. Quiero dejar un gran legado. Todavía no he hecho nada en el deporte. Si me retiro hoy, no logré nada. No lo he logrado. Todavía tengo hambre. Quiero ser uno de los grandes”, agregó.

Cabe destacar que Óscar Valdez enfrentó a Liam Wilson el pasado viernes en una pelea competitiva que se decidió en el séptimo round, luego de que el mexicano conectó un poderoso gancho de izquierda que puso mal al australiano y con una lluvia de golpes terminó de derrotar a su rival por la vía del nocaut técnico.

“(Wilson es) un peleador de clase mundial. Sabía que iba a ser una pelea dura. Sabía que él iba a entrar allí y golpear. No tengo nada más que respeto por él”, declaró tras su victoria.

Tanto el Venado López, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), como O’Shaquie Foster, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); son compañeros de Óscar Valdez en Top Rank y esto ayudaría a que las peleas unificatorias se pudieran realizar mucho más rápido, pero habrá que esperar qué sucede en los próximos días.

Antes de la pelea con Wilson, Valdez protagonizó una verdadera guerra de mexicanos con el Vaquero Navarrete -en lo que marcó su primera defensa del cinturón de la OMB- y superaron las expectativas de los fanáticos agosto del 2023. Al final el monarca azteca retuvo su título al vencer a su compatriota por decisión unánime. Por ello, el peleador nacido en Nogales quiere concretar la revancha.

El mexicano Óscar Valdez derrotó de forma impresionante a Liam Wilson, a quien cazó luego de un costoso error táctico. Foto Cortesía: Top Rank.

Óscar Valdez, de años, se recuperó de su última derrota ante el Vaquero Navarrete y saboreó nuevamente el triunfo ante Liam Wilson, capturando el cinturón interino de peso superpluma de la OMB. El mexicano de 33 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título).

