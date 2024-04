Christian Horner tiene un “acuerdo de confidencialidad” con la empleada de Red Bull que lo denunció

La estrategia del director de la escudería Red Bull, Christian Horner, para hacer desaparecer la polémica que arropó al mundo de la Fórmula 1 por la acusación que le hizo una empleada del equipo por una supuesta “conducta indebida”, parece ser la del total silencio en torno al caso.

Y es que se conoció que el británico y la empleada del equipo de la bebida energética habían firmado un “acuerdo de confidencialidad”, sobre la investigación en concluyó con la desestimación de la acusación en contra del directivo y la posterior suspensión de la empleada.

Sin embargo, no todos los protagonistas de esta historia parecen estar llevando la situación de la misma manera. Aunque por un lado aparece Christian Horner enfocado en la temporada 2024 de la F1 con Red Bull por el otro lado se encuentra la empleada quien no está pasando por el mejor momento de su vida.

A pesar de toda la polémica que se levantó tras la acusación en contra de Christian Horner, el británico se mantuvo en todo momento al frente de su cargo en la escudería Red Bull. Crédito: Scott Barbour | AP

Así lo confirmó una amiga de la empleada de Red Bull, de acuerdo con un trabajo de la BBC Sports en el que declaró bajo la condición de anonimato para proteger la identidad de su amiga de quien todavía no se saben mayores detalles, aunque se especula que hubo un triángulo amoroso entre ella, Horner y Jos Verstappen, padre del tricampeón mundial de la F1, Max Verstappen.

“Es imposible que la gente entienda lo que es esta situación para ella”, comentó la amistad de la empleada de la escudería austríaca quien aseguró que “ella no quiere hablar sobre el caso, pero además no puede hacerlo”, haciendo referencia al pacto de silencio que firmó.

“Puedo decirles lo que está pasando. Cada vez que le pregunto algo, ella rompe a llorar y dice que no tiene a nadie con quien hablar porque no se le permite hablar”, agregó la persona que no reveló su nombre aunque sí destacó la molestia que generó el desenvolvimiento del caso por la acusación en contra de Christian Horner.

El director de la escudería austríaca Red Bull, Christian Horner, acompañado por su esposa, la cantante británica Geri Halliwell, durante el Gran Premio de Arabia Saudita el pasado mes de marzo. Crédito: Giuseppe Cacace | AP

“Ella está muy molesta, muy enojada, muy asustada, muy intimidada y muy sola. Y creo que es imposible que la gente entienda sin estar en su lugar lo que es para ella”, agregó sobre lo que es la actualidad de la empleada de Red Bull, quien de acuerdo con varios reportes fue suspendida a pedido de la esposa de Christian Horner.

Y es que de acuerdo con algunas informaciones la cantante británica Geri Halliwell habría reclamado a su esposo mantenerse en contacto con la empleada del equipo en medio de sus funciones dentro de la escudería, por lo que habría pedido que no estuvieran en contacto durante algún tiempo.

Sigue leyendo:

– Lewis Hamilton recordó que le fue robado el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2021 que terminó conquistando Max Verstappen

– Sergio “Checo” Pérez habló sobre los que considera son los puntos fuertes de Max Verstappen: “Rara vez comete errores”

– Helmut Marko volvió a alabar a “Checo” Pérez de cara a una posibilidad de renovación con Red Bull: “Si sigue así no hace falta pensar en otro piloto”