Lewis Hamilton dijo que fue robado en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2021

Lewis Hamilton es el piloto más influyente en la historia de la Fórmula 1, además de haber ganado 7 títulos mundiales, conseguir 103 victorias, 104 poles y otros récords que ha batido. Fuera de la pista, ha participado en manifestaciones contra el racismo en medio de la pandemia de COVID-19 y, a menudo, da su opinión sobre una variedad de temas y sus palabras importan y hacen eco alrededor del mundo.

El piloto británico de 39 años lo ha vuelto a hacer y volvió a sacudir los ánimos al dejar un contundente comunicado sobre la definición de lo que fue el Campeonato de la F1 en la temporada 2021, en el que perdió su octava corona en el reciente Gran Premio de Abu Dabi a manos de Max Verstappen de Red Bull Racing.

En la última vuelta del circuito de Yas Marina, con la carrera neutralizada, el exdirector de carrera Michael Masi permitió que los coches rezagados por delante de Verstappen recuperaran sus vueltas, lo que provocó la expulsión del piloto holandés que corría cerca en Hamilton, pero no permitió que otros pilotos se pusieran detrás del piloto de Red Bull, incomodando a Carlos Sainz (Ferrari), que era tercero en la clasificación.

Con el coche de seguridad en pista, Red Bull llamó a Verstappen a los pits para cambiar neumáticos. Con los neumáticos nuevos, cuando estaba detrás de Hamilton, el piloto neerlandés tenía mejor agarre que el británico y después de la reanudación lo superó, ganando la carrera y tomando el liderato del campeonato en Máxima.

Lo que significó perder ese campeonato

La cuestión se centró en la aplicación del reglamento, procedimiento previsto en el artículo 48.12 del Reglamento Deportivo, que sugería que la carrera podía continuar, pero manteniendo entre los primeros a los rezagados, y especialmente a los cinco que separaban a los dos contrincantes para ganar el campeonato de dicha temporada. Sin embargo, en la siguiente vuelta, se ordenó a los pilotos pasar por delante de Verstappen y sólo ellos pudieron pasar el coche de seguridad y recuperar la vuelta.

“¿Me robaron? Obviamente. Quiero decir, ya conoces la historia. Pero creo que lo más hermoso de ese momento, lo que recuerdo, es que mi papá estaba conmigo. Y estábamos juntos. Atravesando esta enorme montaña rusa de la vida, con sus altibajos. Y el día que más me dolió, él estaba allí, y la forma en que me crio sigue ahí, con la cabeza en alto”, dijo Hamilton en una entrevista con la revista GQ.

Hamilton admitió que: “obviamente fui a felicitar a Max, sin darme cuenta del impacto que tendría, pero también era muy consciente de que había un pequeño ego mirándome. Ese fue el momento que decidió mi vida. Y creo que ese fue realmente el caso. Lo sentí. No sabía cómo sería percibido. No lo descubrí. Pero yo era plenamente consciente: los siguientes 50 metros que caminé, fue cuando caí al suelo y morí o me levanté”.

Momentos complicados para el inglés

No han sido tiempos sencillos para Hamilton, pero a pesar de ello asegura que: “mis fans han estado realmente conmigo en la vida o en la muerte. Al principio no entendí: “¡Chicos, no ganaré nada! Pero me di cuenta de que no es fácil reconocer quién siempre termina primero. Es inspirador. Pero no hay de otra…”

Temporada 2024, la última detrás del volante de Mercedes

Sobre la temporada en curso dijo: “Estoy entrenando más duro que nunca. Me siento más preparado físicamente que nunca. Así que estoy entusiasmado con el presente porque sé que no hay nada más prometedor que eso”, afirmó el inglés. “Pero también se trata de ideas, tengo todas estas ideas sobre lo que quiero hacer más en la siguiente fase”.

“Honestamente, he demostrado todo lo que siempre quise hacer. Lo hago todos los años. Gana el campeonato mundial. Batir récords. Y por eso tengo otros planes para el futuro”, señaló Hamilton.

El primer piloto de raza negra en la Fórmula 1

Una vez más se le cuestionó a Hamilton sobre sus pensamientos y su sentir siendo el único piloto de color negro detrás del volante de un monoplaza: “Como el único chico negro en la pista, teniendo problemas en la escuela, mi gran motivación siempre fue mi pasión y amor por este deporte. Pensé: “Si gano la carrera, obtendré esta aceptación en este mundo”.

“Cuando entré por primera vez en la Fórmula 1”, dijo, “fue despertar, practicar, correr, correr, correr, correr, nada más. No hay lugar para nada más. Pero de lo que me di cuenta es que trabajar todo el día no trae la felicidad y que hay que encontrar el equilibrio en la vida. Y descubrí que en realidad era bastante infeliz”, admite el piloto de Ferrari para 2025.

“Me perdí muchas cosas, hay mucho más para mí. Y fue una locura, porque pensé: estoy en la Fórmula 1, he logrado mi sueño y estoy donde siempre quise estar, estoy en la cima, estoy luchando por el campeonato. Pero no lo hace. “No fue agradable”, reveló el inglés.

