Cómo obtener dinero gratis en CVS: TikToker comparte la clave para conseguirlo

Las “búsquedas del tesoro” ya no son solo un juego de niños y podrían ayudarte a conseguir dinero gratis en CVS. Un comprador compartió a través de TikTok que hay una forma muy divertida de conseguir dinero gratis en CVS y es mucho más simple de lo que podríamos imaginar. Gabe Escobar, actor e influencer de redes sociales, compartió con sus más de 3 millones de seguidores cómo se puede conseguir gratis en CVS.

Mientras Escobar se encontraba en un CVS notó un mensaje en las pantallas de pago que decía: “Si encuentra un producto vencido, notifique a un empleado y recibirá un cupón de $3.50 dólares”. Al darse cuenta que no tenía nada mejor qué hacer en ese momento, el influencer decidió caminar por la sucursal de la cadena de farmacias hasta encontrar un producto vencido.

“Creo que la sección de alimentos refrigerados es un buen lugar para empezar”, comentó Escobar en el video y después de revisar sin suerte algunos productos se encontró con el “tesoro” que estaba buscando. “¿Ves eso? 19 de marzo. Y hoy es el día 20, entonces”, narró mientras sostenía un cartón de leche en la mano. En este momento decidió revisar el resto de productos lácteos y se topó con otro cartón de leche que había caducado el día anterior.

Y aunque esta historia suena demasiado buena para ser verdad, Gabe Escobar no se desanimó y llevó los productos caducados hasta la caja y admite que está nervioso por intentar cobrar “la recompensa” que ofrecía su CVS.

“Encontré dos leches vencidas y vi este mensaje, así que me preguntaba cómo funciona o si podría obtener un cupón”, comentó Gabe al cajero. Después de marcar los productos, el empleado del CVS le dio a Escobar dos “cupones de cortesía” con un valor de $3.50 dólares cada uno.

Los cupones que Escobar recibió se pueden canjear en una compra futura en cualquier sucursal de CVS/Pharmacy y no son válidos para lotería, tarjetas de regalo, giros postales, recetas ni leche; además no son transferibles y no se pueden revender. Vale la pena señalar que los cupones que entregaron en esta “búsqueda del tesoro” decían que vencen el 19 de abril, menos de un mes desde que se los entregaron a Escobar.

En el 2023, CVS cerró aproximadamente unas 600 tiendas. Crédito: Sundry Photography | Shutterstock

En el TikTok de Gabe Escobar algunos exempleados de CVS compartieron sus recomendaciones sobre dónde se deberían buscar los artículos caducos de la tienda y señalaron que la sección de medicamentos es una buena opción, así como los aderezos para ensaladas, la sección de dulces, bolsas de comida para bebés y las barras de proteína.

Pero ojo, esta “búsqueda del tesoro” podría aplicar solo a ciertas sucursales de CVS, así que es importante asegurarte de que tengan la promoción antes de salir a hurgar entre los estantes. Un dato interesante es que CVS ha tenido que ofrecer cupones a los clientes por encontrar productos caducos en sus tiendas, de ciertos estados, debido a acuerdos judiciales; como en California en 2009 y Connecticut en 2011.

