Lili Estefan sufre un percance en Aspen y termina en camilla

Lo que comenzó como un viaje de ensueño para la conductora Lili Estefan dio un giro inesperado tras protagonizar un accidente en la nieve que preocupó a sus fanáticos. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos lo que dijo

Fue durante su regreso al programa “El Gordo y la Flaca” que la famosa salió a contar los detalles del percance que vivió en la nieve y la hizo bajar desde lo más alto de la montaña en una camilla acompañada de los servicios médicos.

“Tengo que decirles que nos ha tocado la mejor semana en la nieve pero una semana espectacular que la mayoría de las personas que van normalmente a Colorado dicen que tener nieve y sol a la misma vez es casi imposible”, contó Lili Estefan a su compañera de escena, Clarissa Molina, quien ocupó su lugar durante su ausencia.

No pasó mucho tiempo antes de que la cubana fuera cuestionada sobre la caída que sufrió en la nieve, algo que aseguró nunca le había pasado: “Primera vez en 30 años que me caigo en la montaña. Terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda”, dijo.

“Fue como le pasa a todo el mundo la última bajada del día, después de haber esquiado todas las montañas sin problema. Llevaba 7 días seguidos esquiando”, detalló Lili Estefan a la dominicana.

“Me bajaron de la montaña en una camilla con una frazadita, me faltaba nada más que el chocolate caliente. Claro, te caes en la montaña y te caes arriba y te tienen que bajar”, comentó para luego asegurar que afortunadamente no sufrió lesiones graves.

Para finalizar, la compañera de Raúl de Molina envió un breve mensaje al público en el que agradeció sus mensajes de cariño: “Besos a la gente que se preocupó, estoy bien. Aquí estoy”.

Seguir leyendo:

• Video: Sorprenden a Lili Estefan con increíble regalo que le dejaron en su casa por su cumpleaños

• El Gordo y La Flaca enfrenta fuertes críticas por recibir al hijo de Griselda Blanco

• De ladito y con mirada coqueta, Lili Estefan comparte inspirador mensaje