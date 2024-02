El Gordo y La Flaca enfrenta fuertes críticas por recibir al hijo de Griselda Blanco

Al programa a El Gordo y La Flaca, uno de los más importantes y longevos de la cadena televisiva Univision, le están cayendo fuertes críticas después de que fuese uno de los shows, que recibió al hijo de la narcotraficante Griselda Blanco, Michael Corleone.

Después de haber entrevistado a la productora ejecutiva y protagonista de la serie de Netflix Griselda, Sofía Vergara. Lili Estefan y Raúl de Molina sentaron en El Gordo y La Flaca al hijo de una de las narcotraficantes más temida y buscada por las autoridades de los Estados Unidos.

Después de la entrevista, El Gordo y La Flaca recibió múltiples críticas.

“Pésimo darle espacio a gente como esta”, “Tanta gente importante que hace cosas buenas y salvan vida. A esas no las llevan al programa”, “Lo que les falta es que busquen a los hijos de Pablo Escobar”, “No entiendo qué le pasa a las televisoras. Qué pena que la TV se preste para estas cosas!”, “Lo único que pienso es cómo van a entrevistar alguien que estaba muy pequeño, cuando paso toda esa locura”, fueron parte de los señalamientos.

Incluso, en algunos de los mensajes, que se pueden leer en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del show de Univision, hay personas que aseguraron haber conocido a la propia Griselda Blanco.

Los más osados hasta comentaron supuestas anécdotas, no gratas, con la mujer que inspiró la serie televisiva del momento de Netflix, Griselda.

“No hagan eso por favor, no es lo mismo tener ahí a Sofía hablando de una actuación, a tener a este hombre defendiendo lo indefendible. Yo conocí a su madre. No era ejemplar” y “Tu mamá mató al padre de mi amigo Lázaro entrando al hospital por emergencia, cuando mi amigo tenía 7 años y su padre lo llevaba de la mano. A ella no le importó que hubiera un niño delante… Y el programa hace honor a una asesina como tu mamá”.

De qué habló el hijo de Griselda Blanco en El Gordo y La Flaca

Michael Corleone hizo revelaciones impactantes sobre su madre en el programa de Univision. Sin embargo, fue invitado para hablar de su podcast y de su libro, Griselda Blanco. La madre y la madrina.

El hijo de Griselda expuso detalles personales sobre su madre. Habló de lo buena exigente madre que era y aseguró también que murió arrepentida.

Michael Corleone no habló en El Gordo y La Flaca sobre Sofía Vergara y la serie Griselda en Netflx

Corleone se negó a comentar sobre la demanda contra Netflix y Sofía Vergara, alegando que el proceso legal está en curso. Aunque fue malinterpretado en algunos comentarios sobre la representación de su madre en la serie, expresó su admiración por Vergara como mujer y como reina colombiana.

También dijo que, el último encuentro con su madre por teléfono fue conmovedor. Dice que le tomó mucho tiempo perdonarse, perdonarla. Asegura que él se gana el pan de manera honrada para sus hijos.

Sobre la muerte de Griselda, Michael Corleone habló de cómo le afectó emocionalmente, rememorando el instante en que se enteró de su fallecimiento.

En su libro sobre la narcotraficante más temida por el propio Pablo Escobar, revela que su verdadero amor fue su padre. Cuenta en el mismo, sobre lo que sabe de su muerte y lo que le dijo Griselda Blanco al respecto.

Michael expresó su desconcierto por la biografía de su madre en la serie de Netflix sin consultarle. No obstante, su principal enfoque ha sido esclarecer las diversas narrativas acerca de Griselda a lo largo del tiempo. Dice que tiene mucho tiempo dedicado a eso.

