Sofía Vergara aclaró su incidente con Pablo Motos de El Hormiguero: “No hay ningún problema”

Después de la entrevista que le hizo Pablo Motos a la artista colombiana, Sofía Vergara, en el programa El Hormiguero, muchas fueron las críticas que recibieron. Así como la manera en que se interpretó la misma.

Sin embargo, ha sido la propia actriz colombiana, que aprovechó el estreno de su serie Griselda en Netflix en Miami, para aclarar que todo fue planificado. También dijo que en ningún momento se sintió burlada por parte de Pablo Motos, conductor del programa español El Hormiguero.

“La entrevista con Pablo fue como amigos. A mí me dijeron para que fuera chistoso, métete con él y comienza a… Osea, no hay ningún… No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con él. Lo adoro. Me encanta su programa. Sino que estábamos tomando el pelo entre los dos”, dijo Sofía Vergara y El Hormiguero lo republicó en su cuenta de Instagram.

Sofía Vergara confiesa que su hermano murió por el narcotráfico en Colombia

¿Qué sucedió en la entrevista de Pablo Motos a Sofía Vergara?

La actriz colombiana estuvo allí para hablar sobre su próxima serie Griselda, que se estrenó en Netflix ayer. La misma estuvo caracterizada por tensión y momentos que terceros interpretados como una burla hacia la actriz de Modern Family.

Sofía Vergara en el estreno de Griselda en España. Foto: Getty Images. Crédito: David Benito. | Getty Images

Desde el principio, uno de los ejemplos más sorprendentes fue cuando el “las hormigas” del show le preguntaron a Sofía Vergara su opinión sobre las parejas en la industria del entretenimiento.

La humorística respuesta de la actriz sorprendió a los espectadores al revelar que recientemente se divorció con el actor Joe Mangianello.

Sin embargo, Pablo Motos afirmó haber visto toda la serie de Griselda. Sofía, que tiene un sentido del humor único, estaba convencida de que nunca había hecho algo así y aprovechó para corregir un error en el apellido del famoso narcotraficante que inspiró la serie.

El chiste de Motos que todos malinterpretaron sobre el inglés de Sofía Vergara

Las cosas se pusieron aún más intensas cuando Pablo Motos decidió titular su serie Modern Family, burlándose del acento inglés de Sofía Vergara.

Así hundió la actriz Sofía Vergara a Pablo Motos en El Hormiguero cuando cuestionó su inglés. pic.twitter.com/2RnzApN4MM — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 9, 2024

El conducto de El Hormiguero bromeó sobre este comentario antes, pero esta vez, la broma no fue bien recibida por mucha gente. La respuesta de Vergara fue directa, para ese momento, cuestionando las calificaciones del presentador.

“Ah, porque tú hablas mejor inglés que yo, ¿Cuántos Emmys tienes? ¿Cuántos Globos de Oro has ganado?”, agregó la actriz de Griselda en Netflix.

Esta reacción, que muchos interpretaron como evidente irritación, generó tensión en redes sociales. Pablo Monteros fue el primero en aclarar que todo fue parte de un acuerdo premio.

Ahora Sofía Vergara lo confirmó también, dejando saber el aprecio que le tiene a Pablo Motos y lo que le gusta su programa El Hormiguero.

Las Confesiones de Sofía Vergara a Pablo Motos

Sin embargo, la entrevista continuó y terminó como si la pelea hubiera terminado, Sofía Vergara y Pablo Motos se abrazaron fuertemente.

También habló de cómo busca ahora a los galanes. Dijo que tenía que ser un cincuentón como ella, con dinero y que no tenía que ser tan guapo. Pero sobre todo dejó claro que tenía que venir con hijos. Pues ella ya no quiere ser madre sino abuela.

Lo que dijo Sofia Vergara en El Hormiguero sobre Griselda

La actriz no perdió la oportunidad de compartir detalles sobre cómo se preparó para el papel en Griselda Blanco. La vida de una de las narcotraficantes más buscadas por la DEA.

Sofía Vergara en el screening de Griselda para Netflix en España. Foto: Getty Images. Crédito: Juan Naharro Giménez. | Getty Images

Admitió que tuvo que aprender a cómo fumar y consumir cocaína (no real) para la serie. Lo que le causó ansiedad, pero que también admitió un trabajo por el que le pagaron muy bien.

Sofía Vergara una intensa gira de medios por España, Colombia y ahora en Miami. Así que está causando estragos en Netflix y en las redes sociales acompañada de su paisana y también amiga Karol G.

Misma que interpreta a Carla, mejor amiga de Griselda Blanco. Esta es la primera vez que la cantante de género urbano se aventura en una producción de Netflix y actuando. Así que, ¡felicidades a ambas y arriba las latinas en Hollywood!

Sofía Vergara y Karol G | Foto: Romain Maurice/Getty Images Crédito: Romain Maurice | Getty Images

