Sofía Vergara dice que los prefiere cincuentones y que su rostro se está derritiendo

En tendencia mundial está Sofía Vergara desde que pisó España para la promoción de la serie que estrena el próximo 25 de enero por Netflix, Griselda. Historia de una de las narcotraficantes más buscadas por la de ahí las autoridades en los Estados Unidos.

A su paso por varias entrevistas en el país ibérico, ha hablado de su reciente soltería y de cómo es el galán que aspira conquistar el corazón. Justo en El Hormiguero, Vergara mencionó que acababa de divorciarse de un actor de Hollywood.

Ir al minuto 2:48

Sin embargo, Sofía Vergara también confesó que le gustan de 50 años, contemporáneos a ella. “Tiene que ser cincuentón como yo. Tiene que tener hijos. Tengo 51, ya esa edad… Tiene que ser buenmozo, pero tampoco tiene que ser una cosa así divina. Tiene que ser igual o con pasta que yo”, dijo la estrella de Modern Family.

Sofía Vergara sobre su rostro: “Todo se derrite”

Además, en otra entrevista que reseña el medio digital Marca, Sofía Vergara también habló de los estragos de los años. Dice que ha sido bendecida, pues simplemente sale bien en las fotos.

Sofía Vergara | Frazer Harrison/Getty Images. Foto: Getty Images. Crédito: Getty Images

“Creo que he tenido suerte porque soy superfotogénica, eso es todo. No tengo secretos, los años me han hecho compañía”. Dice que está consciente de su belleza, pero también sabe que el paso de los años no es en vano.

“Me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento otra persona: tengo que pintarme los ojos diferente, los labios diferente, siento que todo se derrite, es horrible tener 51 años. Pero bueno, lo disfruto al cien por cien”, sentenció la colombiana.

Aun así, hasta Bad Bunny ha coqueteado con ella, incluso la menciona en su canción Mónaco. Misma que promocionó la propia actriz desde su cuenta de Instagram, respondiéndole el piropo al cantante de género urbano.

Hace varios meses, Sofía Vergara se separó del también actor de Hollywood, Joe Manganiello. Mismo, que ya dio a conocer que está en una relación formal desde hace cinco meses con la actriz Caitlin O’Connor.

Sofía Vergara, por su parte, fue vista con el doctor traumatólogo Justin Saliman, muy cercano a la industria del entretenimiento en Hollywood. Varios testigos indicaron que la estaban pasando bien y que simplemente se están conociendo.

Sofía Vergara y Justin Saliman en Beverly. Foto: The Grosby Group. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Además, confirmaron que la trata como una princesa. Lo cierto es que, a sus 51 años, Sofía Vergara sigue siendo es una de las mujeres más bellas del entretenimiento y una de las solteras más codiciadas de Hollywood.

Sofía Vergara se incomoda con Pablo Motos

Por otro lado, la entrevista con Pablo Motos ha dado la vuelta al mundo. Al parecer, Sofía Vergara se incomodó cuando el presentador español quiso hacer un chiste sobre su inglés.

Ya vi la entrevista completa de Sofía Vergara en El Hormiguero. Que delicia la forma en que esa mujer le responde a cada bobada que sale de la boca de Pablo. Te amo y te rezo Toti. pic.twitter.com/5HaUbg59RW — Sebas Peña (@SebasNews) January 9, 2024

Pero ella, de immediato, respondió: “¿Me sale mal? Ah porque hablas mejor inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones tienes tú al Emmy en Estados Unidos, perdón? ¿Cuántas veces te has ganado un Golden Globe?…”

La entrevista es tendencia en la red social X, donde varias personas aseguran que, la producción de El Hormiguero ha estado borrando los videos de su canal de YouTube.

Lo cierto es que lo que se sube a redes sociales, queda en redes sociales y muchos han reseñado la muy mencionada entrevista. Aquí les dejamos el extracto, para que saquen ustedes sus propias conclusiones.

Sigue leyendo:

·Sofía Vergara confiesa que su hermano murió por el narcotráfico en Colombia

·Sofía Vergara abandona el set de America’s Got Talent por chiste sobre su soltería

·Sofía Vergara posa en bodysuit frente al espejo, lo publica en Instagram y sale con galán

·Sofía Vergara se montó con escote y transparencias en mesa de America’s Got Talent