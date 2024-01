Sofía Vergara barre el piso con Pablo Motos de El Hormiguero por su inglés

Pasó de todo en la entrevista que dio la colombiana Sofía Vergara al conductor del programa español El Hormiguero, Pablo Motos. La actriz estaba en el set para promocionar la nueva serie que se estrena el 25 de enero llamada Griselda en Netflix.

El punto de inflexión durante la entrevista, parece haber sido cuando alguno de los personajes del show (Las hormigas) le preguntan a Sofía Vergara qué le parecen las parejas dentro del entretenimiento.

A lo que ella respondió sin contemplación: “Yo no sé. Yo me acabo de divorciar de un actor. No sé qué quiero ahora. Un actor. Preséntenme a alguien”

La cosa se calentó entre Sofía Vergara y Pablo Motos

Recordemos que, hace poco, se divorció del también actor de Hollywood, Joe Manganiello. Pero la cosa continuó y Pablo Motos le aseguró haber visto entera la serie Griselda que va a salir por Netflix.

A lo que Sofía Vergara le dijo que estaba segura de que no la había visto. Cuando el conductor comete el error en el apellido de la famosa narcotraficante, Sofía Vergara no se lo dejó pasar y se lo recalcó.

Pero la cosa se calentó mucho más, cuando Pablo Motos increpó el acento en inglés de Sofía Vergara: “¿Cómo dices Modern Family?”. No es un secreto que, hasta ella misma, hace chistes sobre esto. Pero, pareciera, que a la actriz no le cayó nada bien el chiste esta vez.

La juez de America’s Got Talent le respondió: “¿Me sale mal? Ah porque hablas mejor inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones tienes tú al Emmy en Estados Unidos, perdón? ¿Cuántas veces te has ganado un Golden Globe?…”

Esto, fue tomado por muchos, como una molestia de la famosa hacia el conductor. Sin embargo, la entrevista continuó y finalizó con un fuerte abrazo entre ambos.

Sofía Vergara no cedió ante Pablo Motos de El Hormiguero

Cada vez que hubo alguna incomodidad, inmediatamente después otra pregunta parecía ser “más divertida”. Por ejemplo, las hormiguitas del show, le preguntaron sobre qué tipo de hombre estaba buscando una de las solteras más codiciadas de Hollywood actualmente.

A lo que Vergara respondió: “Tiene que ser cincuentón como yo. Tiene que tener hijos. Tengo 51, ya esa edad… Tiene que ser bueno mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa así divina. Tiene que ser igual o con pasta que yo”.

Pablo Motos también trató de endulzarla hablando de cuánto le gusta el chocolate. Pero Sofía Vergara también habló de su preparación para la serie. Confesó que tuvo que aprender algunos hábitos del personaje que interpreta.

“Tuve que aprender a fumar y tomar cocaína para la serie. Nunca lo había hecho. Me daba angustia hacerlo. Sabía que me iban a pagar bastante por la serie”, agregó.

A pesar de la incomodidad, no cabe duda que, esto eleva el gentilicio latino en el mundo y reivindica a Sofía Vergara como una de las mujeres latinas más importantes en la industria del entretenimiento.

