Sofía Vergara se reconcilia con Raúl de Molina: “Tú siempre me has dado muy duro a mí”

Desde hace varios días, Sofía Vergara está en la promoción de la serie de Netflix, Griselda, que estrena el próximo 25 de enero. Por supuesto, el programa de Univision El Gordo y La Flaca estaba en la agenda de prensa. Fue el propio Raúl de Molina el que la entrevistó.

Recordemos que entre Sofía Vergara y Raúl de Molina han existido roces en el pasado. La colombiana incluso admitió, durante la entrevista, que se había molestado con el gordo consentido de la televisión justamente por algunas declaraciones sobre su vida personal.

“Hemos tenido muestro altos y bajos”, le dice Raúl a Vergara. A Lo que ella responde: “No, perdoname. Tú siempre me has dado duro a mí”. Sin embargo, no entraron en detalles de qué realmente había sucedido en el pasado.

Raúl de Molina, conductor del show de Univision “El Gordo y La Flaca”. Foto: Getty Images. Crédito: Gustavo Caballero. | Getty Images

Raúl de Molina alaba el trabajo de Sofía Vergara en Griselda

Por el contrario, el conductor de El Gordo y La Flaca no para de lanzarle a flores a la estrella America’s Got Talent, por su actuación en Griselda.

“Nunca lo has hecho mejor en tu vida”, le dijo la estrella de Univision. “Qué bueno. Me lo merezco por todo lo que me has hecho”, respondió Vergara.

Sus inconvenientes son parte del pasado, pues hablaron muy amenamente y de una manera honesta sobre sus diferencias y por supuesto, sobre la TV series Griselda que se estrena próximamente en Netflix.

Sofía Vergara. Foto: Getty Images. Crédito: Bang Showbiz

“Sofía Vergara se ha convertido en la actriz latina, quizás, más importante que ha llegado a Hollywood”, dijo al inicio del programa Raúl de Molina a su compañera Lili Estefan.

De ese éxito en Los Ángeles, la colombiana también le habló a El Gordo: “Yo nunca había actuado. Yo no sabía de actuación y terminé actuando 11 años en Modern Family. Una de las series más exitosas”.

Sigue leyendo: Sofía Vergara podría no estrenar Griselda en Netflix ¡La están demandando!

Sofía Vergara cuenta a Raúl de Molina de su vida privada

Sofía le admitió a Raúl que se volvería a casar. Recordemos que, se separó no hace mucho del también actor de Hollywood, Joe Mangianello. “Me acabo de divorciar hace seis meses, pero lógicamente quiero estar con alguien, ¿Quién no?”, agregó

Pero no solo habló de ese ámbito de su vida personal, también contó de su hijo Manolo Vergara. “Estoy muy orgullosa de él. Ahora me está ayudando muchísimo. Trabaja para nosotros. Para Latin World. Trabaja con Luis. Estamos desarrollando un proyecto grande que nos viene ahora en febrero…”, dijo.

Manolo Vergara y Sofía Vergara en los Emmy Awards. Foto: Getty Images. Crédito: Frazer Harrison. | Getty Images

Raúl de Molina y Sofía Vergara hacen las paces

Molina le recordó también cuando llegó a Miami muy joven e hizo es un calendario muy famoso durante los 90. Época en la que, el conductor de El Gordo y La Flaca era para paparazzi y andaba atrás la colombiana fotografiándola.

Raúl de Molina, estrella de Univision, en Los Latin Grammy Awards 2009. Foto: Getty Images. Crédito: Jason Merritt. | Getty Images

Al final, estos dos latinos pioneros del entretenimiento hispano en los Estados Unidos, dejaron los rencores de lado y se demostraron el respeto y el cariño que se tiene mutuamente.

“Te felicito. Haz logrado algo que no mucha gente ha logrado en su carrera. Te quiero”, dijo el compañero de Lili Estefan y Clarissa Molina.

“Yo también te quiero mucho. Te perdono todo lo que te has metido en mi vida privada”, dijo Sofía Vergara riendo.

Sigue leyendo:

·Sofía Vergara confiesa que su hermano murió por el narcotráfico en Colombia

·Sofía Vergara habla de la realidad de los estudios en Hollywood a su paso por España

·Sofía Vergara dice que los prefiere cincuentones y que su rostro se está derritiendo

·Raúl de Molina critica las canas de Verónica Castro y ella habla de Yolanda Andrade a Univision

·Don Omar confesó a Raúl de Molina que fue pastor y que huyó de su casa a los 14 años