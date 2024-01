Sofía Vergara habla de la realidad de los estudios en Hollywood a su paso por España

La colombiana Sofía Vergara se encuentra en España en la promoción de su nueva serie en Netflix, Griselda. Misma que, según entendimos, no solo participó en la protagonización, sino la producción ejecutiva.

No es un secreto que la actriz de Hollywood está dando bastante de qué hablar en el país ibérico. Recientemente, en una entrevista para Europa Press, le preguntaron sobre eñ por qué decidió darle vida a esta historia. No es un secreto que, casi todas las historias que se cuentan de Colombia, son sobre el narcotráfico.

Sofía Vergara de una manera muy honesta, responsabilizó a los estudios en Hollywood por esto. “Las historias del narcotráfico gustan mucho. Los estudios muchas veces, uno les presenta proyectos… Y me encantaría, por ejemplo, unos proyectos de no sé, de los cafeteros de Colombia, de una mujer científica en Colombia, pero, desafortunadamente, no es lo que los estudios te están dando el dinero para producir…”

La estrella de Americans Got talent dice que le gustaría llevar a los estudios de Hollywood otro tipo de historias que no fuesen relacionadas al narcotráfico y a Colombia.

Pero también asegura que, si esta es el tipo de historia que quieren, pues ella sabe sacarle provecho. “Uno tiene que aprovechar y, para mí, era muy importante hacer un proyecto, donde yo pudiese traer actores latinoamericanos. Tenemos también un actor español y o sea… No hay muchos temas que interesen a los estudios, que te los dejen hacer para poder hacer una producción de ese nivel”

Sofía Vergara se molesta a su paso por España

En una entrevista anterior en el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, la colombiana no estuvo muy a gusto. A lo largo de la entrevista, ambos se notaron incómodos, pero el momento cumbre llegó cuando Motos quiso hacerle un chiste sobre su inglés.

Así hundió la actriz Sofía Vergara a Pablo Motos en El Hormiguero cuando cuestionó su inglés. pic.twitter.com/2RnzApN4MM — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 9, 2024

A lo que Sofía Vergara respondió: “¿Me sale mal? Ah porque hablas mejor inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones tienes tú al Emmy en Estados Unidos, perdón? ¿Cuántas veces te has ganado un Golden Globe?…”

Por supuesto, el clip le dio la vuelta al mundo de manera inmediata en las redes sociales. Incluso, algunos aseguraron que la producción del show comenzó eliminar videos del canal de YouTube de El Hormiguero. Lo que le sumo más leña al fuego.

Sofía Vergara habla de sus gustos en España

Durante la misma entrevista, Sofía Vergara también habló sobre su divorcio de manera rápida y qué está buscando en el siguiente galán que conquistar el corazón de la estrella de Modern Family.

“Tiene que ser cincuentón como yo. Tiene que tener hijos. Tengo 51, ya esa edad… Tiene que ser bueno mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa así divina. Tiene que ser igual o con pasta que yo”, aseguró Vergara.

A pesar de que su ex, Joe Manganiello, acaba de dar a conocer una relación que tiene con otra actriz del medio, la colombiana no ha dado a conocer ninguna otra relación.

Hace unos meses se le relacionó con un traumatólogo con el que se dejó fotografiar cenando en Los Ángeles. Ciudad donde residen ambos.

Para ese momento, una fuente cercana a la actriz aseguró que sólo se estaban conociendo y que el caballero la trataba muy bien.

Por lo pronto, todo el mundo está pendiente al estreno de Griselda en Netflix. Este papel promete mostrar a una Sofía Vergara en una interpretación muy distinta a la que hemos visto.

Además, su paisana y cantante de género urbano, Karol G, también participó en la TV series. Esto le suma más expectativa aún al resultado final. Griselda se estrena el próximo 25 de enero.

