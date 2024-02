Hijo de Griselda Blanco dijo en Univision que su mamá murió arrepentida

Michael Corleone es uno de los hijos de Griselda Blanco, la narcotraficante que es interpretada actualmente por la actriz colombiana Sofía Vergara en la TV series de Netflix. El mismo acaba de lanzar un podcast y un libro hablando de su mamá, titulado “Griselda Blanco, la madre y la madrina”. Lo contó todo en Univision.

Hace poco les dimos a conocer que, el hijo de Griselda estaba buscando emprender una demanda en contra de Netflix y de Sofía Vergara, productora y protagonista de la de Griselda.

Programas de Univision, como El Gordo y La Flaca y Despierta América invitaron al hijo de Griselda. Ahí, tuvieron la oportunidad de explicar su visión sobre su madre, quien fue llamada “La Muñeca de Porcelana y La Viuda Negra. En parte, por varios de los delitos que cometió, incluidos varios asesinatos.

Lo que dijo el de Griselda Blanco sobre Sofía Vergara y la serie de Netflix

Raúl de Molina y Lili Estefan aprovecharon el tenerlo en el estudio para preguntarle por la demanda en contra de Sofía Vergara y Netflix. El hijo de Griselda Blanco explicó que, por ser un proceso legal en curso, dijo que no podía hablar de esto.

“Sobre la demanda no puedo comentar, sobre Sofía no puedo

comentar mucho, puedo decir que la admiro como mujer, como

reina colombiana, todo lo que ha hecho”, explicó Corleone.

También hizo referencia al supuesto comentario sobre que su mamá era más bonita que la propia Sofía Vergara y como la representaron en la TV Series. A lo que dijo que fue malinterpretado. Sin embargo, sí piensa en la idea principal de esta afirmación.

Hijo de Griselda Blanco contó en Univision sus duros momentos

También recuerda, la última vez que habló con ella: “Hablamos del libro, ella ya me estaba ayudando mucho. Tuvimos una conversación. Le dije, ¿por qué no sales en el carro blindado? Si vas a salir por el barrio, hazlo ahí… Y ella me dice: -¿Para qué todo eso? Ya lo he

visto todo, si me voy mañana, me voy contenta.”, dijo el hijo de Griselda Blanco.

El mismo contó también el momento en que se enteró de la muerte de Griselda Blanco: “Muy fuerte. Ella fallece en Colombia. Me llama el hijo de la mejor amiga de ella, y le pregunto por qué me está

llamando, y me dice: -Aquí estoy, viendo a la viejita tirada en

el piso”.

También asegura que su mamá fue una de las mejores madres, que lo reprendía y que le exigía. “Era muy fuerte, muy estricta. Se

enfocaba mucho mis estudios. Cuando le presenté lo que hago

ya, que es producción, me hizo enfocarme en eso tambié. Ella

era muy fuerte con nosotros”.

Griselda Blanco se arrepintió de sus delitos, según su hijo Michael Corleone

Sobre su muerte también afirmó que, Griselda Blanco murió arrepentido y sin querer haber cometido los crímenes que cometió. Por su parte, también pasó por el programa Despierta América. Ahí, Raúl González tuvo oportunidad de preguntarle si sabía quién había sido el verdadero Amor de Griselda Blanco.

Recordemos que, se le llama a La Viuda Negra porque supuestamente asesinó a todas sus ex parejas. Sin embargo, el propio hijo de Griselda aclaró esta situación. Dijo que su primer esposo murió de hepapitis y no en manos de la narcotraficante.

También dijo que su segundo esposo fue asesinado por un enemigo de ella. En cuanto a su padre, dijo que él se lo preguntó muchas veces a Griselda Blanco y que siempre le respondió lo mismo: “Sí, pero nunca te lo diré”.

Afirmó que el verdadero amor de Griselda Blanco fue su padre y que de eso habla en su libro.

Por otro lado, y en cuanto a la incomodidad con Sofía Vergara, Corleone dice que no entiende por qué hicieron una biografía de su madre. Nunca se le fue consultado sobre los detalles de su vida.

Asegura que, durante estos años, se ha dedicado justamente a aclarar las distintas historias que se han contado sobre su madre. También es alguien dedicado a la producción audiovisual.

Michael Corleone lloró en Despierta América

La entrevista en Despierta América, programa de Univision, fue tan conmovedora, que el hijo de Griselda Blanco terminó llorando. Dijo que recordaba todo de ella. Desde su olor hasta su voz.

Sin embargo, Michael Corleone es el primero en su familia en no dedicarse al negocio del narcotráfico. Asegura que fue una víctima de esta historia y que, si hoy en día tuviese Griselda Blanco en frente, le diría lo mucho que la quiere, que la ha extrañado y que la perdona.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ni Sofía Vergara, ni nadie equipo de la serie de Netflix, Griselda, ha hecho referencia a las declaraciones de su hijo.

