Carlos Vela y su novela: Los Angeles FC siguen esperando por el mexicano

Carlos Vela fue uno de los grandes estandartes de Los Angeles FC y de la Major League Soccer. El goleador mexicano dejó muy buenos registros en el club. Desde enero de 2024, el mexicano es agente libre. Han pasado cuatro meses y el “Bombardero” sigue sin equipo.

El exdelantero de la selección mexicana ha mantenido su futuro en incógnito. Carlos Vela no se ha reportado a ningún equipo y la temporada en la MLS ya marcha por la sexta jornada.

El exatacante del Arsenal de Inglaterra fue vinculado con varios clubes de la Liga MX e incluso se habló de su posibilidad de jugar para San José Earthquakes. A pesar de estas opciones, desde Los Angeles lo siguen esperando.

“Todavía estamos en conversación con Carlos. Me encantaría poder encontrar una manera de hacer que funcione para él regresar a LAFC. Sin negociar en público, es sólo una función de lo que podemos hacer y de lo que tiene sentido para Carlos. Y no es en absoluto falta de ganas por nuestra parte. Eso es seguro”, explicó John Thorrington, gerente general del LAFC en unas declaraciones recopiladas por AS.

El conjunto estadounidense también estaría tras la pista de Olivier Giroud. El delantero del Milan fue vinculado con el equipo angelino. A pesar de que ambos son atacantes, Vela y Giroud son compatibles dentro del campo. Es decir, la hipotética llegada de uno no sería un inconveniente para el otro.

El falso rumor de Monterrey

En medio de los rumores y la “lucha” por hacerse con los servicios de Carlos Vela, varios clubes mexicanos han sido vinculados al delantero azteca. Cruz Azul, Chivas y Rayados de Monterrey han formado parte de esta lista. Sin embargo, algunos medios fueron víctima de esta incertidumbre.

Desde el programa MotherSoccer el panelista Rodolfo Landeros aseguró que Carlos Vela sería el nuevo fichaje de Rayados de Monterrey. Sin embargo, toda la exposición de la “información” se trató de una broma por el día de los inocentes del 1 de abril.

“Carlos Vela ya tiene equipo y para sorpresa va a México. No es Chivas, no es Cruz Azul, es Monterrey (…) Él estaba de vacaciones porque es agente libre. Estaba tratando de arreglarse con LAFC pero no habían llegado un acuerdo. Me parece que el tema era que le querían ofrecer un año, él quería dos y ahorita el tema es que ya se va para Monterrey”, fue el relato de la broma de Landeros.

¡Aquí el momento cuando dimos a conocer lo de Carlos Vela al Monterrey!



Ojo… el detalle más importante de la información está al final del video. Les imploro que si dan la nota, no omitan ese detalle de favor y citen a @MotherSoccerOf como fuente. 😉 pic.twitter.com/zB900JqI7x — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) April 2, 2024

El tiempo pasa y “Carlitos” aún no tiene equipo. El goleador mexicano no juega un partido oficial desde el 9 de diciembre de 2023. En esta fecha, Vela jugó todo el partido en la derrota de Los Angeles FC 2-1 contra Columbus Crew en el marco de la final de la MLS Cup.

