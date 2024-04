Lizzo publica un video en el que informa que no renuncia a la música

Hace algunos días Lizzo publicó en Instagram un mensaje en el que expresaba su descontento por las críticas que le hacen en las redes sociales. Ella terminó el texto con la frase: “No firmé por esta m***** RENUNCIO”, con lo cual sus fans asumieron que se retiraría de la escena musical.

Ahora, la cantante compartió en esa red social un clip en el que aclara el malentendido: “Quise hacer este video porque necesito aclararlo. Cuando digo “renuncio” a lo que me refiero es que renuncio a darle atención a cualquier energía negativa. A lo que no voy a renunciar es a la alegría de mi vida, que es hacer música, lo cual me conecta con la gente. Porque sé que no estoy sola”.

La artista también dijo que ese tipo de comentarios no van a detenerla en sus objetivos profesionales: “De ninguna manera soy la única persona que está experimentando esa voz negativa que parece ser más fuerte que la positiva. Voy a seguir adelante, voy a seguir siendo yo…Una vez más quiero dar las gracias. El amor que he recibido significa más de lo que imaginan”. Hasta el momento, el video lleva más de 471,000 likes.

Desde agosto de 2023 Lizzo enfrenta una demanda de acoso sexual y maltrato laboral, que interpusieron tres bailarinas. El abogado de éstas, Ron Zambrano, declaró en un comunicado que el mensaje de la cantante en Instagram acerca de su frustración por los comentarios negativos “es sólo otro arrebato en busca de atención y con el cual trata de desviarse de sus propios fracasos, mientras continúa culpando a todos los demás por la situación en la que se encuentra”.

Sin embargo, esas declaraciones de Zambrano también ha sido cuestionadas por el representante legal de la artista, quien comentó a Billboard que éstas son de carácter personal, sin relación con el proceso legal: “Con casi la mitad de su caso desestimado, 18 testigos independientes poniéndose del lado de Lizzo y sin ningún acuerdo en el camino, Ron ha comenzado a realizar ataques personales descabellados que no tienen absolutamente nada que ver con los clientes a quienes supuestamente representa”.

