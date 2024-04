Michael J. Fox habló sobre el apoyo que ha recibido en medio de su batalla contra el Parkinson

Desde que fue diagnosticado con Parkinson, Michael J. Fox ha recibido mucho apoyo y cariños de sus fanáticos, que siempre lo alientan en todo lo que hace como su aparición en los Premios BAFTA.

En febrero, el actor de 62 años de edad subió al escenario en silla de ruedas para presentar la categoría Mejor Película, que se llevó Oppenheimer, y recibió una gran ovación de pie por el público.

En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor habló sobre cómo se sintió tras la ovación que recibió en los Premios BAFTA y lo que representa para él.

“Todavía es realmente sorprendente”, dijo sobre la ceremonia que celebró en febrero. “Me encanta y lo aprecio, pero lo tomo más como un reconocimiento de la determinación y la resolución para resolver el gran problema, y ​​de que todos tenemos el poder de hacer lo que sea que podamos para hacer avanzar las cosas”, agregó.

“Creo que la gente simplemente dice: ‘Gracias por aguantar e ir tras esto’. Y lo aprecio”, aseguró.

Michael J. Fox considera que su batalla contra el Parkinson sirve como un faro y símbolo de optimismo. “Eso es a lo que respondió la gente en los BAFTA”, dijo.

“El problema es que la gente realmente quiere creer que podemos hacer cosas y creo que me ven como alguien que está haciendo eso”, añadió.

En febrero, el actor de Back to the Future hizo una aparición especial en la edición 77 de los Premios BAFTA para presentar el ganador a Mejor Película durante la ceremonia celebrada en Royal Festival Hall de Londres. Fox subió al escenario en silla de ruedas y recibió una gran ovación de pie.

El actor nombró a las cinco cintas que competían en la categoría de Mejor Película y antes de mencionar a la ganadora, Oppenheimer, dijo que tenían algo en común: “Son lo mejor que hacemos. No importa quién eres o de dónde vengas, estas películas nos unen. Hay una razón por la que dicen que las películas son magia. Porque una película puede cambiar tu día e incluso pueden cambiar tu vida”.

Michael J. Fox a eu droit à une standing ovation hier soir lorsqu'il est venu remettre le Bafta du Meilleur Film 🏆pic.twitter.com/fcNoAnqkh5 — Popcorns 🍿 (@popcornsapp) February 19, 2024

¿Cómo es vivir con Parkinson para él?

Sobre su enfermedad, Fox aseguró que no la ve como lo hacen los demás. “Después de 35 años o algo así desde que me diagnosticaron, esta es simplemente mi vida y no pienso mucho en ello”, aseguró.

El actor contó que solo piensa en qué hacer para encontrar una cura para el futuro. “Ni siquiera pienso en (eso). Excepto que estoy pensando en lo que vamos a hacer como comunidad para resolver esto y encontrar una cura, y a falta de una cura, (crear) centros de tratamiento que son realmente innovadores”, dijo.

Fox aseguró que cuando piensa en buscar una cura no lo hace pensando en él, sino para los demás. “Y necesariamente estoy tratando de resolverlo por mí, lo estoy resolviendo por todos. Pero es lo que es”, indicó.

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991 y, durante siete años, intentó ocultar el avance de su enfermedad. Sin embargo, una vez que lo hizo público, el actor decidió dedicar su vida a buscar una cura a través de su función, que lleva su nombre, con la que ha recaudado 1.500 millones de dólares para investigación.

Seguir leyendo: