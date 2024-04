Mike Tyson responde a los críticos que se oponen a la pelea con Jake Paul: “Están celosos”

La leyenda del boxeo Mike Tyson respondió a los que no están de acuerdo con su pelea contra Jake Paul y aseguró que la mayoría de los críticos solo están celosos de la repercusión que ha tenido el evento desde su anuncio.

En una entrevista con Reuters, Iron Mike aseguró que a pesar de su avanzada edad para pelear todavía es capaz de llenar estadios y ganar millones de dólares, por lo que algunos sienten envidia de lo que hace.

“Tengo 58 años, ¿y qué? Obtengo miles de millones de visitas simplemente hablando con alguien sobre pelear. Todos, incluso la mayoría de los atletas, están celosos. Eso es una locura…”, dijo.

“Yo digo que en tu mejor momento no podías atraer a un millón de personas, hombre. ¿De qué estás hablando? No podías llenar un estadio. ¿Quién a los 58 años podría agotar las entradas de un estadio de 80.000 asientos? ¿Por qué crees que quiere pelear conmigo y no con nadie más?”, agregó.

Cabe destacar que el enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul ha sido duramente criticado por la diferencia de edad entre ambos peleadores, ya que el youtuber convertido en boxeador es 30 años menor que el excampeón de peso pesado.

La pelea de exhibición entre ambos se realizará el 20 de julio en el AT&T Stadium (recinto cuenta con una capacidad de 80,000 personas) de la ciudad Arlington, Texas, y se transmitirá en exclusiva por Netflix.

Mike Tyson no sube al cuadrilátero desde que enfrentó a Roy Jones Jr. en noviembre del 2020, combate que terminó en empate. En cambio, Jake Paul viene de vencer a Ryan Bourland por la vía del nocaut el pasado mes de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

Jake Paul aseguró que su pelea con Mike Tyson será la más grande que el mundo jamás verá. Foto: Ashley Landis/AP.

Jake Paul, de 27 años, tiene dos resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 9 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Mike Tyson, de 57 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y dejó marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 6 derrotas.

