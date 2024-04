Raúl González habló sobre su primer trabajo en Estados Unidos, antes de ser famoso: “Nadie dijo que sería fácil”

El presentador de televisión venezolano Raúl González hizo un viaje al pasado para recordar con nostalgia su llegada a Estados Unidos, así como el camino que recorrió para convertirse en la persona que es hoy en día. ¿Cuál fue su primer trabajo? Aquí te contamos los detalles.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que el conductor de “Despierta América” abrió el baúl de los recuerdos y publicó una fotografía capturada en el mes de mayo de 1994, tan solo unas semanas después de haber llegado a territorio estadounidense.

Y aunque la postal fue suficiente para conmover al público gracias a que en ella se ve a un Raúl González joven y lleno de sueños, el mensaje con el que la acompañó hizo que más de uno conectará con su historia de vida.

“Hoy se cumplen 30 años desde que llegué a Estados Unidos, un país que me ha brindado innumerables oportunidades de crecimiento, cambio y evolución. Aquí he experimentado triunfos y fracasos, he aprendido lecciones valiosas y he crecido como persona y como profesional“, escribió el famoso para luego revelar cuál habría sido su primer empleo en EE.UU., repartidor de pizzas.

“Agradezco a este país por abrirme las puertas y permitirme soñar en grande. ¡Aquí en mi primer trabajo! Repartidor de Pizzas. Mayo 1994”, contó Raúl González dentro del emotivo post.

“Cada vez que la veo me conecto con la valentía que hay en mi y con el soñador que soy”, dijo el famoso sobre la fotografía tomada hace tres décadas atrás. “¡Que vengan muchos años más de aprendizaje y crecimiento!”.

No pasó mucho tiempo antes de que la historia de vida de la estrella de la pantalla chica desatara una ola de mensajes cargados de emociones, pues en varios de ellos los usuarios expresaron haberse sentido identificados con el camino que el venezolano recorrió.

“Hermano, eres un gran ejemplo del buen venezolano, que trabaja, le echa pierna, es contante, perseverante, luchador, eres ejemplo e inspiración para muchos de tus coterraneos, decir Raúl González en EEUU es hablar de alguien que ha dejado a su país en lo muy alto, muchas bendiciones para ti, se que no fue nada fácil, pero gracias a eso estás donde estás”, replicó un usuario, mientras que otro añadió: “Así es nadie puede contar las victorias y derrotas con tanta resiliencia como el que ha vivido su camino y proceso. Te admiro porque se que lo has sufrido y puedes ser ahora un gran ejemplo de perseverancia.”

Seguir leyendo:

• Raúl González da cachetada con guante blanco a sus ‘haters’: “Gracias por escribir”

• Raúl González sufrió un problema de vestuario en plena transmisión de “Despierta América”

• Raúl González abrió el baúl de los recuerdos y mostró una foto inédita de cuando tenia 5 años