Tras convertirse en mamá, Halle Bailey volverá a actuar

A poco más de tres meses de convertirse en mamá, Halle Bailey volverá a actuar. La actriz de 24 años de edad participará en el nuevo proyecto, aún sin título, de Pharrell Williams y Michel Gondry.

De acuerdo con Entertainment Tonight, Bailey protagonizará junto a Kelvin Harrison Jr. el nuevo musical de Universal Pictures ambientado en la época de 1977.

Bailey y Harrison se unen a Da’Vine Joy Randolph, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por The Holdovers en la edición 96 de los Oscar, en este nuevo proyecto del que no se conocen muchos detalles.

El director del musical será Michel Gondry, mientras que el guion estará a cargo de Martin Hynes y Steven Levenson.

Por su parte, Pharrell Williams será el productor del proyecto.

Antes y después de su embarazo, Halle Bailey no ha parado de trabajar. Recientemente, la actriz y cantante compartió el video de “In your hands”, su segundo sencillo en solitario.

“In your hands” es la primera canción de Bailey desde agosto, cuando publicó “Angel”.

Embarazo secreto

La primera semana de enero, Halle Bailey anunció a través de sus redes sociales que ella y su novio, el rapero DDG, habían tenido su primer hijo juntos.

La también cantante y compositora, de 23 años de edad, compartió una foto de su mano junto a la de su bebé, al que llamó Halo, en su cuenta de Instagram.

“A pesar de que estamos a pocos días del año nuevo, lo mejor que el 2023 podría haber hecho por mí, fue traerme a mi hijo. Bienvenido al mundo mi Halo, el mundo está desesperado por conocerte”, escribió para acompañar la publicación.

En ese momento, la actriz no especificó la fecha exacta en la que nació su bebé, sólo se sabe que fue a finales de 2023.

Desde que reveló que se convirtió en mamá, Bailey no ha dejado de compartir cómo está viviendo su proceso de maternidad y lo mucho que los disfruta. “Es maravilloso”, dijo a Entertainment Tonight.

No todo ha sido positivo. Tras anunciar que se había convertido en madre, algunos criticaron a la actriz por mantener su embarazo en secreto; sin embargo, ella no se quedó callada y respondió a los comentarios.

A través de su cuenta de X, la actriz respondió a un usuario de la red social que aseguró que Bailey luego de mentirles a sus seguidores sobre su embarazo ahora quería compartirles cada detalle de su bebé.

“Nunca mentí ni dije nada al respecto, cariño, hacer una broma sobre mi nariz fue lo más lejos que llegué. Nunca entenderé por qué estás enojado. Protegí mi propia paz, ¿tú no harías lo mismo? y voy a compartir mis fotos ahora si quiero porque mi hijo está aquí sano y salvo, si no quieres verlo sigue desplazándote bebé jajaja ¡Dios te bendiga!”, respondió Bailey.

