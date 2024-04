“Ver sangre me tranquiliza”: El cruel testimonio de un asesino serial que mató a 11 ancianos en Colombia

Los habitantes de Risaralda, en Colombia, fueron testigos de la captura de un asesino serial en agosto de 2023, luego del hallazgo de 3 adultos mayores sin vida y con huellas de tortura.

El responsable de estos crímenes, Juan Carlos Villa, fue capturado junto con su hermano José Alfredo Villa Cardona, a quienes se les acusó de los tres crímenes, sin embargo, la realidad era mucho peor.

Y es que, tras realizar las investigaciones correspondientes, se determinó que Juan Carlos, alias “El Enano”, estuvo involucrado en al menos 8 crímenes más de adultos mayores durante los últimos 11 años.

Al respecto, la Fiscalía de Colombia detalló que el agresor buscaba adultos mayores con la intención de robarlos, fingiendo ser sordo, pero durante los hechos terminaba asesinándolos, en la mayoría de los casos, con arma blanca.

Ahora, meses después de su captura, Villa habló para las cámaras del programa “Séptimo Día” para contar su historia.

Sufrió maltratos y burlas de pequeño

Entrevistado en la Estación Apía de Risaralda, donde actualmente se encuentra recluido, señaló que desde muy pequeño ha sentido que su mente y las circunstancias por las que ha pasado lo han hecho ser una persona diferente, al haber sufrido maltrato, burlas y golpes que le propinaban compañeros de colegio cuando era pequeño.

“Unos peladitos que me quitaban la lonchera me pegaban y se burlaban que, porque yo no tenía a mi papá ni a mi mamá, que no me visitaban. Hasta que yo, a los 10 años, después de ver que ellos abusaban de mí, entonces yo lo cogí y lo apuñalé y no me arrepiento”, afirmó Villa.

Respecto a su situación familiar, recordó que sus padres lo dejaban con sus abuelos y nunca lo visitaban. Años más tarde su padre murió en prisión y a un tío lo asesinaron.

“A mi tío lo mataron inhumanamente y cuando lo mataron ahí es donde yo quedé mal… Hay días que yo me levanto, de verdad, pensando en sangre. Como de matar a todos”, agregó.

De acuerdo con las autoridades, Villa robaba el cable de cobre de las viviendas de sus víctimas, al parecer para poder comer o tener algún sustento para su vida y familia.

“Pero, como había días que no me levantaba pensando en eso, sino en matar, se me venían los recuerdos de mi padre y de mi tío. Entonces, yo ya me olvidaba de eso que era tan significante, que era para comer y me dedicaba a las cosas más aterradoras para poder sentir paz yo mismo”, declaró.

Además, confesó que, en ese momento, al cometer los asesinatos, sentía que se alimentaba de esa soledad y de la ausencia dejada por su familia. “Me sentía vacío. Ver sangre me tranquiliza, pero a la vez me da como una paz. Yo no estoy diciendo que me suelten, yo merezco un castigo, pero merezco mi tratamiento”, indicó.

Habla la madre del asesino

María Cardona, madre del acusado, también habló para las cámaras de “Séptimo Día”, en donde dijo que, aunque su hijo debe pagar por los crímenes cometidos, consideró que sufre de una enfermedad mental.

“Yo sé que él nunca va a salir de allá. Que le den el beneficio y lo pasen con un psiquiatra, para eso es el psiquiatra, para eso es el psicólogo, para que lo estudien y si debe pagar lo que hizo, porque yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero él está enfermo”, indicó.

“Yo si le tengo miedo, pero no deja de ser mi hijo. Es la persona más mala, pero es mi hijo”, concluyó la mujer.

El pasado 20 de marzo un juez condenó a Juan Carlos Villa a 545 meses de prisión (aproximadamente 45 años) por ser el responsable, en calidad de coautor, de la conducta punible de homicidio agravado.

Pese a la condena, no se arrepiente de los asesinatos cometidos a estos 11 adultos mayores.

Sigue leyendo:

– Dan cadena perpetua al “Maníaco de Volga”, el asesino serial que mató a 31 mujeres en Rusia.

– El presunto asesino serial Keith Gibson recibe 7 cadenas perpetuas por muertes en Delaware.