Santiago Giménez sigue siendo blanco de duras críticas en el Feyenoord: “Que ya no le den el balón”

Las críticas en contra de Santiago Giménez volvieron a aparecer luego de que el Feyenoord consiguiera un empate sin goles ante el colista de la Eredivisie, el Volendam (0-0) el pasado jueves por la jornada 28 del certamen de los Países Bajos en la que volvieron a alejarse de la cima en poder del PSV Eindhoven.

Ahora fue el turno una vez más para otro ex jugador del Feyenoord de fustigar al delantero mexicano. Se trata de Willem van Hanegem, quien durante la última edición del podcast AD Willem&Wessel, se lanzó fuertemente en contra del “Bebote” quien no ha marcado en los últimos tres partidos de su club.

“Quieren que (Santiago) Giménez marque siempre, pero yo no le daría el balón en lo absoluto porque sabes que no funcionará. Es realmente algo extraño, increíble”, comentó la ex figura del cuadro de Rotterdam y subcampeón del mundo con la Selección de Holanda (ahora Países Bajos).

La última vez que el delantero mexicano Santiago Giménez agitó las redes fue el pasado 10 de marzo en la victoria del Feyenoord ante el Heracles (3-0) por el campeonato de los Países Bajos. Crédito: MAURICE VAN STEEN | EFE

Entre otras cosas el ex jugador del Feyenoord considera que Santiago Giménez, quien actualmente es el máximo goleador de su equipo en la presente temporada de la Eredivisie con 21 tantos (tercero en todo el campeonato), está afectando el desempeño de sus compañeros dentro del equipo.

“Estamos regañando al extremo derecho (Yankuba Minteh) porque hace algunas estupideces, pero Giménez sólo tiene que pasarle el balón” agregó Willem van Hanegem quien cargó sobre las espaldas del mexicano buena parte de las responsabilidades del empate ante colista del campeonato.

Por su parte, el director técnico del Feyenoord, Arne Slot, salió en defensa del joven atacante mexicano quien suena con insistencia para marcharse del equipo de Rotterdam luego de finalizada la presente temporada de la Eredivisie a pesar de que tiene contrato vigente con el equipo hasta finales del 2027.

Santiago Giménez estuvo hace un par de semanas con la Selección de México disputando el Final Four de la Nations League de la Concacaf en donde perdieron la final ante Estados Unidos. Crédito: Tony Gutiérrez | AP

“No jugó su mejor partido contra el Volendam, pero eso también aplica para muchos otros jugadores”, comentó en la rueda de prensa posterior al encuentro el estratega quien le quitó responsabilidades al mexicano por el empate sin goles conseguido el pasado jueves de visita.

“En los últimos partidos ha estado más en posición de anotar, eso es lo que queremos ver. Es molesto para nosotros y para él que no pueda marcar, pero así es la vida de un delantero”, prosiguió el entrenador que mantiene su confianza en que el “Bebote” pueda volver al camino de los goles.

El próximo partido de Santiago Giménez con el Feyenoord por el campeonato de los Países Bajos será este domingo en casa ante el Ajax. El equipo del delantero mexicano se mantiene en el segundo puesto de la clasificación pero ahora a nueve puntos del primer puesto ocupado por el PSV Eindhoven (75 pts.).

