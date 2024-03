Santiago Giménez cuestiona el profesionalismo de algunos jugadores que hacen vida en la Liga MX

La derrota de la Selección de México a manos de Estados Unidos en la final de la Nations League de la Concacaf sigue dejando repercusiones. Esta vez fue Santiago Giménez quien dio su opinión sobre el profesionalismo que tienen algunos jugadores que hacen vida en la Liga MX.

Para el delantero del Feyenoord, quien formó parte de la convocatoria para el Final Four y que llegó a jugar algunos minutos en el revés del domingo ante los estadounidenses, tuvo una participación en el programa Desencajados de canal Caliente TV en la que soltó unas declaraciones que levantarán polvo.

El “Bebote” hizo la comparación entre los jugadores que hacen vida en el fútbol europeo y la gran mayoría de los que se mantienen dentro del campeonato azteca, que casualmente para esta oportunidad fueron mayoría en el llamado de Jaime Lozano para disputar las instancias decisivas de la Nations League.

Existen diferencias muy clara entre Europa y MÉXICO. Santi Giménez le dijo al @burrovan en EXCLUSIVA para #SomosCaliente las MÁS CLARAS 🤔💭 pic.twitter.com/PtnUkq1rQ1 — Caliente TV (@somoscalientetv) March 26, 2024 Un fragmento de la entrevista de Santiago Giménez con Jorge Van Rankin en el programa Desencajados del canal Caliente TV que se publicó en YouTube.

“Aquí (en Europa) el ser profesional es algo normal. Todos somos profesionales. En México son pocos los que son profesionales y ellos son los que hacen la diferencia”, soltó Santiago Giménez quien se formó en las inferiores de Cruz Azul, equipo con el que jugó hasta dar el salto al Feyenoord en el 2022.

“Aquí no te alcanza con ser profesional, tienes que ser profesional y mucho más. Todos son muy profesionales, se desviven por el fútbol. Llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las 3 de la tarde”, agregó el delantero de 22 años quien también tocó el tema de su ausencia en el Mundial Qatar 2022.

“No creo que haya sido una mala jugada. Estoy muy agradecido con el ‘Tata’ Martino. Me dolió mucho no haber ido a la Copa del Mundo. Soy un ser humano y era uno de los planes que tenía, era un sueño. Me sentía dentro del Mundial”, recordó el goleador del Feyenoord esta temporada en la Eredivisie.

El delantero mexicano Santiago Giménez a su llegada al AT&T Stadium el pasado domingo para disputar la final de la Nations League de la Concacaf ante la Selección de Estados Unidos. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Pero Santiago Giménez pasó esa página y ahora apunta a disputar su primera Copa del Mundo con la Selección de México y que mejor oportunidad que el Mundial de 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

“Me siento mexicano y que tengas un Mundial en casa, es algo que no todos los jugadores lo viven en su carrera. Para un jugador no hay nada más hermoso que representar a su país”, sentenció el delantero despertó polémica recientemente por su molestia al quedarse fuera del partido ante Panamá.

Santiago Giménez pateó una hielera al llegar al banco de suplentes en la recta final de la victoria de México en las semifinales de la Nations League al darse cuenta que no ingresaría al encuentro ya que el seleccionador mexicano, Jaime Lozano, había agotado todos los cambios.

Sigue leyendo:

– Federación Mexicana de Fútbol le da su respaldo a Jaime Lozano: Directivos aseguran que “Jimmy” seguirá en su cargo como entrenador del Tri

– Hugo Sánchez arremetió contra “Chucky” Lozano por sus palabras tras la derrota ante Estados Unidos: “Yo no lo volvería a llamar para la selección”

– Diego Cocca reaparece para criticar la mentalidad de los futbolistas mexicanos luego de la derrota sufrida en la final de Nations League