Diego Cocca reaparece para criticar la mentalidad de los futbolistas mexicanos

México perdió otra final ante Estados Unidos. La Liga de Naciones de la Concacaf volvió a quedarse en las vitrinas de la USMNT. Diego Cocca, exseleccionador de El Tri, habló del mal momento del conjunto azteca y cuestionó las actitudes de los futbolistas mexicanos.

Diego Cocca salió de la selección mexicana por la puerta de atrás. El estratega argentino estuvo poco tiempo en el banquillo azteca como sucesor de Gerardo Martino. El último revés de México ante Estados Unidos hizo que muchos analistas consideraran que el fracaso de Cocca no caía en gran porcentaje sobre sus hombros.

Para sustentar dicha consideración, Diego Cocca realizó un análisis sobre su proceso y lo que pudo ver del futbolista mexicano. El exentrenador del Atlas mencionó algunos aspectos por cambiar en la mentalidad del jugador mexicano.

“A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. ‘No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo’. Listo. Ninguno me dijo”, explicó Diego Cocca en una entrevista con David Faitelson.

El entrenador sudamericano indicó que uno de sus objetivos cuando estuvo al mando de México era poder “picar” a sus jugadores para que desarrollaran conocimientos futbolísticos y una “verdadera” mentalidad ganadora. Pero Cocca no tuvo el tiempo necesario y el apoyo de sus dirigidos para evolucionar al grupo.

“Eso era una etapa después. El enfrentamiento, el cambiar las mentalidades, el picarlos para que realmente quieran ganar algo en serio. Me faltó tanto proceso, lo hemos vivido tanto, y lógicamente que el jugador también tiene mucho campo para mejorar. Hay voluntad, no hay conocimiento. Vivimos en una época en que tienes tanta información que se hace muy difícil poder entender la información que importa y que sirve”, agregó.

Diego Cocca esperaba la derrota ante Estados Unidos

El entrenador argentino reconoció que la derrota de México ante Estados Unidos era un resultado previsible. Diego Cocca considera que Estados Unidos está en un nivel superior a México. En este sentido, el exseleccionador de El Tri considera que no se le puede jugar de igual a igual a la USMNT.

“Ayer también fue humillación y si juegan dentro de una semana, 20 días, un mes, también va a ser una humillación. Es perder un partido contra un rival que hoy está mejor porque hay una selección mexicana que para mí está perdida en que no sabe cuáles son sus puntos fuertes, hay una confusión. Vos no puedes jugar de igual a igual con Estados Unidos. La parte física se puede controlar, se puede ver, se puede medir”, explicó.

Con la última derrota de México, ya son siete partidos en los que El Tri no ha podido conseguir la victoria ante su rival histórico. Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano han sufrido el dominio del fútbol estadounidense. La última victoria azteca se remonta al 6 de septiembre de 2019.

Sigue leyendo:

– Ricardo La Volpe reveló cómo debe ser el director deportivo que necesita la Selección de México

– Concacaf condenó agresiones e insultos entre aficionados durante la final de la Nations League

– El enojo de Santiago Giménez al quedarse en el banquillo de la selección mexicana

– José Ramón Fernández le dice mediocre a Edson Álvarez