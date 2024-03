José Ramón Fernández le dice mediocre a Edson Álvarez

El proceso de Gerardo Martino con la selección mexicana no fue el mejor. El “Tata” finalizó su paso por El Tri con la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Futbolistas como Edson Álvarez le han dado la responsabilidad al cuerpo técnico. José Ramón Fernández cuestionó la actitud del futbolista del West Ham.

Ha pasado más de un año desde que Gerardo Martino decidió finalizar con su proceso. El Mundial de Qatar 2022 fue la gota que derramó el vaso. México quedó eliminada en una fase de grupos que compartía con Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

Edson Álvarez cuestionó algunas decisiones del “Tata” durante su estadía en la selección mexicana. Sin embargo, José Ramón Fernández criticó esta actitud del futbolista del West Ham United.

“Que venga un jugador mediocre que juega en el West Ham y ataque a un entrenador un año después no me parece correcto”, dijo Joserra para la edición de Cronómetro. Las palabras de Álvarez luego fueron respaldadas por otro líder de la selección como Hirving Lozano.

Sin embargo, el experimentado comunicador de ESPN considera que esta es una estrategia para lavarse las manos en aquella mala participación en el Mundial de Qatar 2022. El Tri solo marcó goles en su último partido y quedó fuera en fase de grupos después de varias ediciones pasando de ronda.

“Me parece muy extraña la declaración de Edson porque da la impresión de como ahora al Tata Martino le está yendo muy bien en el Inter Miami, los jugadores se zafan y dicen ‘no, el culpable fue el Tata Martino y no Argentina‘”, agrego Joserra.

¿Qué dijo Edson Álvarez?

El exjugador del Ajax es uno de los líderes en el mediocampo de la selección de México. Esos Álvarez jugó el primer partido de El Tri en el Mundial ante Polonia. Sin embargo, por decisiones técnicas, Gerardo Martino no le dio ni un minuto al “Machín” ante Argentina. El futbolista mexicano insinuó que el “Tata” regaló aquel compromiso. México perdió 2-0 contra la Albiceleste.

“En el Mundial no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. En el partido contra Polonia, hasta iba todo bien, la relación con él era la de siempre. Llega el juego contra Argentina y haz de cuenta que yo era un extraño, como si nunca me hubiera visto jugar, no inicié y no jugué“, recordó Edson Álvarez en una entrevista difundida por Caliente TV.

Edson Álvarez confesó que tenía una gran relación con Gerardo Martino, pero llegó el partido contra Argentina y lo trató "como si fuera un extraño, como si nunca lo hubiera visto jugar".



