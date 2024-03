Hugo Sánchez arremetió contra “Chucky” Lozano: “Yo no lo volvería a llamar para la selección”

Para Hugo Sánchez las autocríticas y cuestionamientos que hizo Hirving “Chucky” Lozano por el desempeño de la Selección de México en la final de la Nations League de la Concacaf que perdieron contra Estados Unidos (2-0) son motivo suficiente para que no vuelva a ser tomado en cuenta.

El extremo mexicano reconoció el domingo después de caer nuevamente ante el combinado estadounidense que El Tri no estuvo a la altura del compromiso así como también señaló que el planteamiento hecho por Jaime Lozano no fue el acertado, lo que no fue bien recibido por el ex técnico.

“No fue nuestro día. El planteamiento no fue correcto, dejamos de hacer cosas. Hay que ser autocríticos y a seguir trabajando, mejorando. Esto es fútbol. Es un bache que tenemos de varios años, en todas las selecciones ha pasado y hay que afrontarlo”, comentó el jugador del PSV Eindhoven.

El experimentado delantero Hirving “Chucky” Lozano estuvo en el once titular de la Selección de México el domingo en la final de la Nations League de la Concacaf ante Estados Unidos. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

La respuesta de Hugo Sánchez a las palabras de “Chucky” Lozano no tardó en llegar y en el programa Fútbol Picante el ex seleccionador mexicano dejó su impresión sobre la postura del jugador lo que consideró como una falta de respeto para el combinado nacional.

“Tiene que haber respeto y frialdad después de los partidos, pero al decir eso Hirving es una falta de respeto. Si yo fuese el entrenador no lo volvería a llamar ni una vez más a la selección mexicana”, lanzó el ex goleador mexicano quien brilló en el fútbol europeo con el Real Madrid a finales de los años 80.

Para Hugo Sánchez la declaración del delantero del PSV Eindhoven va en contra del seleccionador mexicano al exponerlo al considerar que hubo un mal planteamiento del encuentro ante Estados Unidos que logró su tercer título en el torneo en igual cantidad de ediciones disputadas.

Hirving “Chucky” Lozano es uno de los jugadores más experimentados con los que cuenta la Selección de México y tiene todo el respaldo de Jaime Lozano.

“No es correcto que un jugador diga que hubo un mal planteamiento táctico, porque Jaime Lozano nunca ha salido a decir que Hirving Lozano se equivocó en el centro, en el pase”, prosiguió Hugo Sánchez quien mantuvo su posición con relación al respeto que debe haber en la selección.

“No puede exhibirlo públicamente y es lo que está haciendo con el técnico y no se vale. Hay que ser respetuosos, jugadores-técnicos y técnicos-jugadores. Y si no, no tienes cabida en la selección nacional”, enfatizó el “Pentapichichi”.

Después de pasar el trago amargo de la derrota la Selección de México pondrá la mirada en su próximo gran reto de este año: la Copa América de Estados Unidos, un torneo que será una buena oportunidad para sacarse la espina del revés en la Nations League.

Habrá que ver si las palabras del jugador afectan su relación con Jaime Lozano quien cuenta con el experimentado delantero en su ciclo en donde es uno de los jugadores de más jerarquía junto a Guillermo “Memo” Ochoa, entre otros.

