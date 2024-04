Tim Scott se convierte en presentador de TV para buscar el voto afroamericano en favor de Trump

El senador por Carolina del Sur decidió asumir el rol de presentador de televisión con el objetivo de intentar influir en el voto afroamericano para favorecer a la campaña presidencial de Donald Trump.

Consciente de que es una de las opciones contempladas por el expresidente de la nación para elegir a su compañero de fórmula, el afroamericano de 58 años se dio a la tarea de producir una serie de programas donde también participan otros políticos representando a su comunidad con el objetivo de analizar varios temas que los demócratas han dejado de atender.

Burgess Owens, republicano por Utah, Byron Donalds, representante por Florida, John James, congresista por Michigan, y Wesley Hunt, político de Texas, integran el panel de expertos enfocados en determinar que necesitan los afroamericanos a nivel nacional para salir adelante.

La serie televisiva lleva por nombre “America’s Starting Five” y durante su primer episodio, congregados en una mesa redonda informal, sus conductores analizaron algunas declaraciones del presidente Joe Biden enfocadas hacia la comunidad afroamericana.

La campaña de Tim Scott para lograr la candidatura republicana tuvo un arranque prometedor, pero ello no le resultó suficiente para ponerse a la altura de Donald Trump. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

En este sentido, un comentario de Tim Scott desató la risa del resto del panel.

“Un viejo blanco que me dice que no puedo ser negro si no voto por él”, expresó mirando de manera directa a sus compañeros.

Mediante un comunicado, el representante Burgess Owens reconoció su satisfacción de formar parte del proyecto televisivo encabezado por Tim Scott mediante el cual se pretende promover el retorno de los valores en las familias no sólo afroamericanas sino en general.

“Estoy orgulloso de apoyar al senador Scott y a los congresistas Donalds, Hunt y James en la lucha contra estas narrativas divisivas y en el retorno de nuestro país a los valores estadounidenses de fe, familia, libre mercado y educación”, indicó.

Cabe señalar que, en unas elecciones tan reñidas, el voto de la comunidad afroamericana hacia determinado candidato podría marcar su triunfo y es por ello que tanto los republicanos como los demócratas no dejan de enviar señales de ser la mejor opción en la boleta.

Así que, el hecho de apoyarse en la figura de Tim Scott como su brazo derecho, podría contribuir para que Trump se posicionara mejor que Biden en la carrera que disputan para obtener la mayor cantidad de votos.

Hasta el momento, la mayoría de las encuestas indican que el mandatario de la nación carece de respaldo entre los afroamericanos.

Sigue leyendo:

* Campaña de Biden despotrica en contra de los invitados a la próxima recaudación de fondos de Trump

* Tribunal podría invalidar la fianza de $175 millones de dólares presentada en favor de Donald Trump

* El “rey de los automóviles de alto riesgo” es quien rescató a Trump al cubrir su millonaria fianza