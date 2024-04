Universidad ofrece becas a indocumentados para licenciaturas en español desde cualquier parte de EE.UU.

El programa universitario Casa Latina, de la Universidad de Davenport, en Michigan, ofrecerá becas a inmigrantes indocumentados que quieran cursar la licenciatura o una maestría.

¿Pueden aplicar por este programa los inmigrantes indocumentados?, se le preguntó a Carlos Sánchez, el director ejecutivo de Casa Latina en entrevista telefónica sobre el programa bilingüe.

“Sí claro, sí, no hay ningún problema, nosotros no pedimos información de situación migratoria, cualquier persona puede acceder a la escuela”, dijo.

El programa educativo en línea es único en su tipo y ofrece programas en español y inglés, dependiendo la selección de la persona interesada.

“La universidad cada cinco años hace un plan estratégico y en el plan estratégico del 2020 decidió enfocarse a la comunidad latina”, recordó Carlos Sánchez, el director ejecutivo de Casa Latina en entrevista telefónica.

En esa reunión se encargó a la vicepresidencia de la universidad un programa distinto para la población latina.

“En esa investigación nos dimos cuenta de que había tres razones principales por las que los latinos no estaban en la universidad. Una es que ellos sienten que su inglés no es los suficientemente bueno”, dijo Sánchez. “La segunda es que ellos no se ven reflejados en el medio ambiente universitario y la tercera es finanzas”.

Con base en esos motivos, Sánchez y el equipo a cargo de la investigación propusieron un programa.

“Nos dimos a la tarea de hacer algo diferente, no solamente atraer latinos o hispanos a la universidad y que ellos aprendan en la forma en que estamos enseñando, sino que nosotros nos adaptamos a ellos”, expuso. “Tú sabes que nosotros los latinos hablamos y vivimos en inglés y en español y en spanglish”.

Agregó que el 50% de las clases serán en español y el otro 50% en inglés, pero siguen un mismo programa académico.

El programa recibió a la fecha $2.7 millones de dólares en donaciones de grupos como la Fundación Comunitaria para el Sureste de Michigan, la Fundación M.E. Davenport, la Fundación Daniel y Pamella DeVos, la Fundación Frey, la Fundación Steelcase y Steve y Tana Wessell.

¿Cómo obtener una beca?

Al ser un programa en línea, un inmigrante desde cualquier parte de EE.UU. podrá solicitar su inscripción y tener acceso a una beca.

“Las clases de Casa Latina van a tener el mismo costo que cualquier clase que tenemos aquí ahora en Davenport, sin embargo, estamos nosotros ofreciéndoles $9,200 dólares de beca en un año para la licenciatura”, dijo Sánchez.

También para las maestrías hay becas, esas serán de $5,000 dólares.

“Obviamente se prorratea, dependiendo el número de créditos que el estudiante esté tomando”, especificó el académico.

Carlos Sánchez es el director ejecutivo de Casa Latina. Crédito: Universidad de Davenport | Cortesía

¿Cuáles son las opciones académicas?

Para la licenciatura se ofrece, contaduría, gerencia, servicios de salud, programa STEM, gerente en tecnología, marketing, gerencia en recursos humanos, entre otras.

En el caso de maestrías se impartirán gerencia de recursos humanos, educación urbana bilingüe, certificación en educación urbana bilingüe, gerencia en contaduría.

Sánchez especificó que la validación de estudios en el extranjero correrá a cargo de la administración de la Universidad Davenport.

“Lo que estamos haciendo es que en la actualidad en otras universidades la persona tiene que enviar sus credenciales, sus documentos a una organización, a una compañía donde les van a cobrar algo, les van a hacer la traducción, [pero en este caso] nos las envía a nosotros, todo ese proceso lo vamos a tener nosotros dentro de la universidad”, dijo. “Estamos en este momento ahora trabajando para que nos envíen directamente […] nosotros las evaluamos y le damos los créditos que pensamos que les podemos dar”.

La Universidad Davenport fue Fundada en 1866 y atiende a unos 5,000 estudiantes en campus en todo Michigan y en línea en más de 60 programas dinámicos de licenciatura y posgrado.

Mayor información

Para solicitar información sobre el programa:

– Ingresar a la página web de Casa Latina en Davenport University.

– Solicitar asesoría: haz clic aquí.

