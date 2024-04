Billie Eilish: ¡Su cuenta de Instagram se convierte en un “tsunami” de nuevos seguidores!

Billie Eilish se convirtió en una de las mujeres más populares de Instagram, ¿la razón? Consiguió siete millones de seguidores en los últimos días, de acuerdo a una empresa especialista en datos llamada CrowdTangle.

El aumento de seguidores se produce después de que la estrella pop de 22 años, agregó a más de 100 millones de personas a sus “amigos cercanos” de Instagram. En sus “close friends” ha compartido avances de lo que sería su tercer disco.

La empresa de seguimiento constató que entre el miércoles, 3 de abril, y jueves acumuló 3,17 millones de seguidores, mientras que el viernes se sumaron 3.9 millones más.

En total, la intérprete de ‘Bad Guy’ obtuvo un 6,4 % de crecimiento en la plataforma. La artista ha estado publicando fragmentos borrosos de un color azul sólido, los cuales parecen una obra de arte, sin dar mayores detalles.

Dichas publicaciones coinciden con unos carteles, de la misma tonalidad, que aparecieron en las calles de Los Ángeles y New York con algunas frases. Ante esto, los fans insisten que es una campaña de intriga antes de anunciar su nuevo material musical.

Algunas de las frases son: “She’s the headlights I’m the deer” (Ella es el faro, yo soy el ciervo), “I try to live in black and white” (Intento vivir en blanco y negro) y “Did I cross the line?” (¿Crucé la línea?).

¿Cuándo fue el último álbum de Billie Eilish?

El último disco de la cantante salió en el 2001 y fue ‘Happier Than Ever’, el cual llegó después de su debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ en el 2019.

Ambos álbumes se posicionaron en el puesto número uno de los discos de Billboard 200.

Eilish es una de las artistas más conocidas del momento y más después de haber sido la máxima ganadora de la temporada de premios por su canción ‘What Was I Made For?’, creada para ser parte de la película ‘Barbie’.

En una reciente entrevista para la revista Billboard, la artista reconoció la importancia de la sostenibilidad dentro de la industria musical. Aseguró que le parecía un desperdicio que algunos artistas sacarán diversas versiones de sus vinilos.

“Estos son problemas sistémicos que afectan a toda la industria”, aseguró. Aunque, añadió que ella misma lo hace, pero utiliza materiales sostenibles para la realización de los mismos.

Después de sus declaraciones, los fanáticos comenzaron a especular que se dirigía a Taylor Swift, pero la artista destacó en sus Instagram Stories que no se refería a nadie:

“Está bien, sería fantástico si la gente dejara de poner palabras en mi boca y realmente leyera lo que dije en ese artículo de Billboard. No estaba destacando a nadie”, resaltó.

Sin duda, Billie Eilish está causando mucha conmoción entre sus fanáticos y esperan que el próximo disco sea un éxito rotundo, como de costumbre.

