Dani Alves se pronunció por primera vez desde que recibiera libertad condicional

El ex futbolista brasileño Dani Alves publicó en sus redes sociales un comunicado en el que aseguró que no ha concedido ninguna entrevista y no lo hará hasta el final del proceso que atraviesa. Es la primera vez que emite una declaración pública desde que fuese detenido en enero de 2023