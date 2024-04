Piojo Herrera queda sin palabras ante la racha negativa de Xolos de Tijuana: “Me da vergüenza”

Miguel “Piojo” Herrera encadena 14 partidos consecutivos sin ganar con los Xolos de Tijuana y el entrenador mexicano afirmó “tener vergüenza”.

El técnico mexicano afirmó que trabaja bastante, pero los resultados no han aparecido en el Torneo Clausura de la Liga MX.

“A mí me da vergüenza hablar con ustedes, muchachos, la verdad, porque no sé qué responderles; no tengo argumentos. Trabajo un ‘chin…’, perdón, y los resultados no se dan”.

Herrera comentó sobre su continuidad con el equipo de Tijuana y aclaró que estará hasta que el dueño tome alguna decisión sobre la continuidad del entrenador mexicano.

“Estoy a un lado de la gente y me gritan de todo. Para que la gente sepa, desde que firmé con Jorge (Hank Rhon, dueño del equipo), él sabe que en el momento que tome una decisión yo me voy de aquí”, aseguró Herrera.

El Piojo comparó su situación de salida con el escenario que vivió bajo la selección de México y dejó claro que saldrá porque “tiene dignidad”.

“Cuando me dicen ‘hasta aquí llegó tu trabajo’, hasta ahí corté. Porque en las personas hay dignidad y yo sí tengo dignidad. Mira que he salido (de equipos con mejores resultados), porque pregúntale también a la Selección Mexicana, también me echaron siendo campeón”, finalizó en dirigente de Xolos.

Los Xolos de Tijuana están ubicados en el puesto número 17 de la tabla con solo 8 unidades. El equipo sumó su sexta derrota en el torneo Clausura y es el único club sin victorias.

El próximo partido será el domingo 14 de abril ante el Juárez FC dónde buscará de salir de la mala racha o terminar su condena en el cargo de entrenador de Tijuana.

Necaxa sube puestos tras victoria ante Tijuana

El argentino José Paradela convirtió este viernes dos goles y puso una asistencia para guiar al Necaxa a un triunfo por 2-3 sobre los Xolos de Tijuana en el inicio de la decimocuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Paradela, dos veces, y el colombiano Diber Cambindo anotaron por los Rayos del entrenador mexicano Eduardo Fentanes, en tanto el paraguayo Carlos González y el argentino Domingo Blanco lo hicieron por los Xolos del técnico Miguel Herrera, que se mantiene sin ganar.

Con seis victorias, seis empates, dos derrotas y 24 puntos, Necaxa subió al quinto lugar, y los Xolos siguieron en el penúltimo con ocho puntos.

Sigue leyendo:

– El “Piojo” Herrera en peligro; Xolos suma 16 juegos sin ganar

– Nicolás Sánchez, auxiliar de Rayados, describe altercado con Messi: “El enano estaba endemoniado”